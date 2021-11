https://mundo.sputniknews.com/20211105/aldama-la-comunidad-en-chiapas-desplazada-por-la-violencia-armada-quieren-masacrarnos-1117933706.html

Aldama, la comunidad en Chiapas desplazada por la violencia armada: "Quieren masacrarnos"

Aldama, la comunidad en Chiapas desplazada por la violencia armada: "Quieren masacrarnos"

Las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas, en el sureste de México, sufren una situación de constante amenaza por grupos armados que se intensificó esta...

américa latina

derechos humanos

cidh

chiapas

grupos armados

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

méxico

📝 reportajes

Los agresores no distinguen entre niños, ancianos y mujeres, sino que violentan de manera constante a la población y los obligan a resguardarse, inmovilizarse y renunciar a su cotidianidad para proteger la vida, reveló una de las integrantes de la comunidad, quien pidió el anonimato por seguridad, en entrevista con Sputnik."Quieren matarlos, masacrarlos. El principal riesgo es perder la vida, estos grupos armados ya no checan si son niños, son mujeres, ancianos, hombres, sino que le disparan a todos, ya no sólo a los pobladores de Aldama les disparan sino que a muchas personas, hay trabajadores, ingenieros, albañiles, contratistas, igual les disparan", denunció."Aquí hay mucha preocupación, miedo, terror, en los niños, mujeres y ancianos hay un trauma psicológico, como ya no se puede trabajar están preocupados de dónde sacar el pan de cada día", añadió la persona consultada.Uno de los motivos de esta inestabilidad en la zona se remonta a la década de 1970, cuando el presidente José López Portillo entregó 60 hectáreas de territorio del municipio de Aldama a la comunidad de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, sin embargo las agresiones con armas de fuego contra sus integrantes se intensificaron en 2018.La comunidad de Aldama exige una solución definitiva al conflicto territorial, que ya ha extendido sus consecuencias a toda la población, denunció la integrante.El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas advirtió esta semana que desde la mañana del 1 de noviembre grupos armados iniciaron sus ataques con armas de fuego contra pobladores, lo que orillo a al menos 10 comunidades de Aldama y unas 3.000 personas a un desplazamiento intermitente para proteger la vida."Poniéndolas en un alto riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad de las comunidades de Aldama", denunció el organismo defensor.A pesar de que existen mesas de diálogo con los gobiernos federal, estatal y municipal, advirtió la fuente consultada, no se ha alcanzado una solución ni hay avances que finquen responsabilidades entre los agresores."Estamos denunciando las agresiones armadas, el gobierno ya no está haciendo nada, entonces estamos tocando otras puertas, por ejemplo con los de la ONU, estamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relatores, embajadas", explicó la integrante de la comunidad de Aldama, localizada a unos 90 kilómetros al noreste de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez."Los disparos están día y noche, ni para transitar ni salirse de la casa ni prender fogatas se podía porque si ven humo que sale le disparan a las casas, y ya en 2019 se calmó un poco la situación, no mucho, porque hubo instalación de la mesa de operaciones mixtas, sólo se calmó tres meses", relató.Esta mesa de operaciones mixtas, explicó, operaba en la comunidad de Cocó, que también fue atacada."El comandante que estaba al mando de sus elementos dijo: ‘No voy a arriesgar mi vida’, y se retiraron en la noche" en abril de 2019, por lo que se reactivó la vulnerabilidad, relató la fuente.Y aunque se hacen recorridos interinstitucionales en la zona, con la participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, la Fiscalía de Chiapas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los disparos no ceden, sostuvo. Además, criticó que los recorridos se hacen en las comunidades, cuando los grupos armados operan en sitios diferentes.Aunque la mayoría de las 3.000 personas desplazadas a inicios de noviembre en Aldama ya ha podido regresar a sus casas, hay al menos siete familias que se mantienen lejos de sus hogares porque se ubican en zonas de mayor vulnerabilidad, bajo asedio constante con armas de fuego y en zonas periféricas, detalló la integrante de la comunidad."Ellos porque están a la orilla del río y están en la periferia, entonces los disparos llegan hacia sus casas y, por ejemplo, los disparos salen en una colina mientras las casas están en una parte baja, entonces es muy peligroso para las familias que viven ahí, siguen desplazadas hasta el momento", dijo."Es la misma situación de violencia, de agresiones"Los ataques registrados esta semana contra pobladores de Aldama obedecen a la misma disputa histórica por el territorio en ese municipio chiapaneco, reveló en entrevista el área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).Además, acusó que los grupos armados han aumentado y su crecimiento se ha dado en total impunidad, con la permisión y la tolerancia de las autoridades, pues aunque se han presentado denuncias para identificar e investigar a los responsables no se han logrado avances.Las autoridades, indicó el Frayba, desatienden las condiciones de las comunidades de Aldama, no otorgan protección, seguridad ni certeza jurídica sobre las tierras en disputa, lo que se convierte en caldo de cultivo para la violencia."No hay ninguna seguridad ni protección, nada, a pesar de que está el ejército, a pesar de que está la policía, la Guardia Nacional, pero las agresiones no se detienen", apuntó el centro de derechos humanos."El accionar de estos grupos armados está constantemente. Nos preocupa mucho también la situación de las armas, como los disparos son constantes, ¿de dónde vienen las armas, cuál es la relación que tienen las autoridades con estos grupos, cuál es la permisibilidad que se tiene?", inquirió.El Frayba recordó que las tierras de Aldama donde se registran las agresiones son muy ricas en agua y muy fértiles para el cultivo de hortalizas.Agregó que, ante la inacción de las autoridades y la incerteza de procedimientos de protección, se apela a la denuncia pública para tratar de contener esta situación de amenaza constante.Las comunidades de Aldama firmaron un pronunciamiento en octubre donde advirtieron de la insistente violencia de estos grupos de tinte paramilitar en su contra."Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalhó, somos un pueblo de lucha y de resistencia, somos la semilla de nuestros antepasados mayas, somos pueblo que hoy día corre la sangre en nuestras venas, somos bats’i vinik-antsetik, somos tsotsiles", definieron.

chiapas

méxico

