Uruguay rechazará rebaja de arancel del Mercosur si a cambio no logra flexibilización

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay no va a apoyar la rebaja del arancel común externo del Mercosur en 10%, propuesta por Argentina y Brasil, si a cambio no logra... 04.11.2021, Sputnik Mundo

El semanario local Búsqueda informó este jueves 4 que Uruguay ya había tomado la decisión de rechazar la propuesta argentina y brasileña de reducir el AEC del Mercosur, y que al mismo tiempo mantenía el curso fijo hacia el objetivo de firmar un TLC con China.Pero luego el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, bajó el perfil de la publicación y aseguró que el Gobierno de Luis Lacalle Pou aún lo estaba evaluando.El funcionario señaló que el asunto del AEC será analizado por la cancillería y el Ministerio de Economía de cara a la próxima cumbre del Mercosur, prevista en diciembre.En septiembre, Lacalle Pou anunció que su Gobierno había empezado a recorrer el camino para concretar un TLC con el gigante asiático, aunque admitió que esto podría generar incomodidades en sus socios del Mercosur."Sentido de unión"El 8 de octubre pasado, los cancilleres Carlos França, de Brasil, y Santiago Cafiero, de Argentina, acordaron de forma bilateral una reducción del 10% en el AEC, para proponer a los demás socios, sin mencionar el asunto de la flexibilización, dos temas que habían acordado discutir juntos en abril pasado.Poco después, Paraguay expresó su apoyo a la reducción del AEC, lo que dejaría a Uruguay la definición del asunto.Lacalle Pou se limitó entonces a sugerir que el respaldo de Uruguay estaría condicionado a una mayor apertura para negociar fuera del bloque."Estamos de acuerdo con la baja del AEC. Lo que hemos dicho es que al mismo tiempo el Mercosur debería presentar la flexibilización del bloque... Uruguay va a tomar su posición que tiene que tener la coherencia que venimos expresando en todos los estrados del Mercosur: las dos cosas al mismo tiempo. Para Uruguay es fundamental la flexibilización", subrayó en conferencia de prensa el 11 de octubre.Para Bartesaghi, "esta es la forma de poner el tema arriba de la mesa que Argentina hábilmente quitó: el tema de la flexibilización".RiesgosNo obstante, el analista advirtió que esta postura tiene riesgos, ya que podría "tensionar aun más la relación con Argentina".Con Brasil no, ya el Gobierno de Jair Bolsonaro es más proclive a permitir negociaciones independientes con otros países fuera del bloque para acuerdos de libre comercio.De todas formas, para Bartesaghi es claro que Uruguay no respaldará la propuesta "si no se logra nada a cambio".

