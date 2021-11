https://mundo.sputniknews.com/20211104/una-medica-disipa-los-mitos-sobre-el-dolor-de-cabeza-1117875511.html

Una médica disipa los mitos sobre el dolor de cabeza

¿Son peligrosos todos los dolores de cabeza? ¿Es malo esperar que se quiten por sí solos? ¿Se pueden curar sin remedio? Una médica despeja estas y otras dudas... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T11:19+0000

2021-11-04T11:19+0000

2021-11-04T11:19+0000

estilo de vida

💗 salud

enfermedades cardiovasculares

dolor

hipertensión

Existe un mito de que no se debe tolerar un dolor de cabeza y esperar que se quite solo, pues esto puede terminar produciendo un accidente cerebrovascular, ¿es eso realmente así?Según la médica rusa Elena Solomátina, esta afirmación se trata de un mito. Hay que preocuparse solamente si se tratan de dolores de cabeza de gran intensidad en personas de edad avanzada. En el caso de los más jóvenes, es posible que lo único que haga falta sea relajarse.Según Solomátina, no es raro que las personas sientan una cierta presión en la cabeza la segunda mitad del día, a raíz del estrés diario. En este caso, se puede hacer "una serie de ejercicios que mejorarán el flujo sanguíneo", detalla el medio Moskva 24.Otra creencia relacionada a los dolores de cabeza, según la médica, siempre se produce cuando aumenta la presión arterial. Solomátina apunta que esto realmente puede suceder, pero que la mayoría de las veces, los dolores de cabeza no están relacionados con la hipertensión.La médica disipó también el mito de que solo se pueden quitar los dolores de cabeza con analgésicos. A veces basta con salir a la calle, asegura.Otra manera de quitarse un dolor de cabeza sin medicamentos es con un ligero masaje. Basta con ejercer presión con las manos en la frente, en los lados y en la parte posterior de la cabeza, explica Solomátina.La neuróloga Izeta Eloeva agrega que los dolores de cabeza deben preocupar en casos específicos como, por ejemplo, si se intensifican con el movimiento. La médica recomienda buscar atención médica si vienen acompañados de otros síntomas, como la fiebre, la disminución de la atención, la visión borrosa, la dificultad para hablar y la debilidad.

