Tras el 'Delcygate', acusan al exministro Ábalos de tener una "doble vida oscura" que él desmiente

La destitución de José Luis Ábalos tras la remodelación del Gobierno realizada en julio siempre estuvo rodeada de interrogantes. El asunto cobra otra dimensión... 04.11.2021

Nuevas informaciones añaden polémica a la sorpresiva salida del Gobierno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de la remodelación del Ejecutivo español en julio, así como su destitución del cargo de secretario de Organización del PSOE.Casi cuatro meses después ningún interrogante se ha despejado sobre la cuestión, entonces justificada en torno a razones de "desgaste" que apenas sobresalen en medio de un desconocimiento casi absoluto. El tema es delicado, una especie de tabú en el Partido Socialista, cuyos cuadros evitan comentar. Sin embargo, el diario digital The Objective, valiéndose de testimonios anónimos en el seno del PSOE, revela que el supuesto motivo por el que José Luis Ábalos fue relevado de sus cargos atiende en realidad a una disoluta vida privada incompatible con los compromisos e ideales que el partido asume.Esa "oscura doble vida", asegura este medio, entrañaba la presencia del exministro de Transportes en fiestas con mujeres en pisos, locales privados e incluso paradores, una de cuyas habitaciones incluso sufrió importantes desperfectos. Y todo desde principios de enero de 2021, en plena vigencia del segundo estado de alarma en España, que restringía la movilidad nocturna y prohibía las reuniones con personas no convivientes. También se habla de la supuesta existencia de un vídeo comprometedor, que ninguna de las fuentes consultadas ha podido visionar.Una salida desconcertanteNo se recuerda que José Luis Ábalos haya estado enfrentado alguna vez con Pedro Sánchez. Más bien al contrario, era su valedor incondicional y lo apoyó decididamente desde 2016, cuando fue desalojado de la secretaría general del partido y su futuro político pintaba negro.El exministro había salido indemne de la confusión generada en torno al llamado Delcygate, la escala en Madrid del avión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y de la polémica sobre la emisión de informes favorables de órganos dependientes del Ministerio de Transportes para conceder ayudas públicas por valor de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada al Gobierno de Venezuela. Ambos casos fueron archivados. Su relevo en el Ejecutivo español acaeció durante una profunda remodelación del mismo mediante la cual Pedro Sánchez prescindió también de la vicepresidenta primera Carmen Calvo, la ministra de Exteriores Arancha González Laya y el director del Gabinete presidencial, Iván Redondo, entre otros altos cargos afectados.Sin embargo, fue su salida sin explicaciones del cargo de secretario de Organización del PSOE (el número tres del partido en importancia) lo que avivó las intrigas, pues era la primera vez que alguien abandonaba semejante puesto a falta de solo tres meses para la celebración del 40º Congreso Federal de los socialistas, a mediados de octubre.En ese congreso, Pedro Sánchez anunció el compromiso de la formación en pos de la abolición de la prostitución, exposición que despertó los aplausos de todos los asistentes a excepción de Ábalos, asegura The Objective. "No podemos aprobar el abolicionismo de la prostitución y mantenerlo como número tres del PSOE", habría dicho Carmen Calvo de cara a los preparativos del evento que profundizó la apuesta feminista de los socialistas españoles.Desgaste y desmentidoEl presidente del Gobierno pudo haber tenido constancia de las características de la vida privada del ministro a raíz de las hojas de servicio de sus escoltas, donde se consignaba la frecuencia de las visitas a locales privados. Precisamente el responsable de seguridad del Ministerio de Transporte, Koldo Garcia Izaguirre, es señalado como la persona que presuntamente estimuló aún más la supuesta vida disoluta de José Luis Ábalos, sobre cuya figura siempre hubo rumores en este aspecto.La situación se agravó por lo visto con las ausencias de Ábalos en algunas reuniones del partido, una especie de declive que obró el principio de un distanciamiento con el presidente Pedro Sánchez. Al parecer, el problema se hizo evidente cuando su presencia en los Consejos de Ministros y en las reuniones de la Ejecutiva del PSOE comenzó a traslucir somnolencia, cansancio y algún que otro bostezo.En la actualidad, José Luis Ábalos preside la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, y en entrevistas concedidas en distintos medios ha asegurado no conocer los motivos por los que Pedro Sánchez decidió prescindir de él en el Gobierno, si bien admite un "cierto desgaste personal". "Me molesta que se haya dejado un margen de dudas sobre mi salida", declaró al diario Levante.En cualquier caso, José Luis Ábalos niega tajantemente la veracidad de las escandalosas informaciones publicadas por The Objective y refuta que esa supuesta "oscura doble vida" fuera el motivo de sus destitución. "Es rotundamente falso", escribió en Twitter, donde exige una rectificación al periódico y anuncia acciones legales. Preguntado posteriormente por Efe sobre la naturaleza de esas acciones judiciales planteadas, respondió que la cuestión "está en manos de los abogados".El diario The Objective está dirigido por Álvaro Nieto, exdirector de Voz Populi y exredactor jefe de El País, de quien se ha revelado que tras su salida de este último medio, llegó a solicitar trabajo a José Luis Ábalos en su equipo de prensa, quien no atendió su petición.

2021

