Buscan restos de antiguos reinos árabes en Al-Ula, Arabia Saudita

Buscan restos de antiguos reinos árabes en Al-Ula, Arabia Saudita

El sitio arqueológico de 2.000 años de antigüedad de Madain Saleh en Al-Ula fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el primero de Arabia... 04.11.2021, Sputnik Mundo

Un equipo de arqueólogos de Francia y Arabia Saudita está excavando cinco sitios en el árido desierto y las montañas de Al-Ula para encontrar restos de los reinos de Dadan y Lihyan que florecieron hace miles de años.Las civilizaciones dadanita y lihyanita fueron importantes potencias regionales en su época, cuyos reinos abarcaron aproximadamente 900 años hasta el año 100 d.C., y controlaron rutas comerciales vitales, según los historiadores. Los arqueólogos buscan aprender más sobre su economía, vida social y rituales de adoración, dijo el informe de Reuters.Las excavaciones realizadas en el pasado se limitaron al área principal del santuario, dijo a la agencia de noticias Jerome Rohmer, investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica. Ahora, quieren tener una "descripción completa" de la cronología, el diseño, la cultura material y la economía del sitio, añadió.La importancia histórica de Al-UlaLa región de Al-Ula es conocida por las tumbas de Al-Hijr (Madain Saleh), o Hegra, un antiguo sitio excavado en las rocas por los nabateos, que eran el pueblo árabe preislámico. La famosa ciudad antigua de Petra, un sitio arqueológico en la vecina Jordania, también fue construida por los nabateos.El sitio arqueológico de Madain Saleh, de 2.000 años de antigüedad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el primero de Arabia Saudita, en 2008.Al-Ula se abrió al público en 2019 y desde entonces ha sido un importante destino turístico. Dadan encuentra mención en el Antiguo Testamento, y el reino lihyanita que se extiende desde Medina en el sur hasta Aqaba en el norte en la actual Jordania fue uno de los más grandes de su tiempo, según la Comisión Real para AlUla.Arabia Saudita había revelado a principios de este año sus planes para Al-Ula. Se informó que el príncipe heredero Mohammad bin Salman Saud espera transformarlo en un destino turístico internacional para el arte, la cultura y la naturaleza.El reino, que depende principalmente del petróleo, busca abrirse al mundo y diversificar su economía. El proyecto Al-Ula es parte de su movimiento para preservar los sitios del patrimonio preislámico y atraer turistas no musulmanes.El proyecto 'Journey Through Time Masterplan' de Arabia Saudita es un proyecto de 15.000 millones. Según Arab News, se realizará en 15 años en tres fases: la primera se completará en 2023, la segunda en 2030 y la tercera en 2035. La primera fase ya ha visto la expansión del aeropuerto de Al-Ula.La Comisión Real de Al-Ula llama a la antigua región "el museo viviente más grande del mundo, donde el arte contemporáneo coexiste con el patrimonio antiguo".Según los informes, Saudia Airlines está introduciendo un vuelo especial 'Museum in the Sky', que ofrece a sus pasajeros una mirada en profundidad a Al-Ula. El vuelo de Riad a Al-Ula empezará a realizarse el 4 de noviembre.

