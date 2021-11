https://mundo.sputniknews.com/20211104/rusia-en-la-otan-exjefe-de-la-alianza-revela-que-putin-queria-unirse-al-bloque-1117878978.html

¿Rusia en la OTAN? Exjefe de la Alianza revela que Putin quería unirse al bloque

George Robertson, exsecretario general de la OTAN, asegura que el presidente ruso Vladímir Putin, quería que el país se uniera a la alianza luego de su llegada... 04.11.2021, Sputnik Mundo

Robertson, quien lideró la OTAN entre 1999 y 2004, dijo que en su primer encuentro con Putin, el mandatario ruso aseguró que deseaba que la nación fuera parte de la Europa occidental.En entrevista con el diario The Guardian, Robertson, quien también actuó como secretario de Defensa del Reino Unido, recordó una reunión que tuvo con Putin poco después de que él se convirtiera en presidente.Según Robertson, Putin quería que Rusia formara parte de un "occidente próspero", pero sus opiniones cambiaron posteriormente. En particular, el exsecretario general de la OTAN citó la Revolución Naranja en Ucrania, en la que el presidente ruso vio injerencias financieras y políticas por parte de la alianza.En una entrevista a finales de octubre, el portavoz presidencial Dmitri Peskov subrayó que Rusia siempre ha defendido el desarrollo de las relaciones con la OTAN.El funcionario puso de relieve que sólo en tiempos recientes, cuando se hizo evidente que todos los esfuerzos han sido en vano, decidió suspender el trabajo de su misión ante el bloque.La OTAN considera a Rusia como su adversario, por lo que no hay nada malo en suspender las relaciones con la organización, añadió el alto cargo.

