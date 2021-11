https://mundo.sputniknews.com/20211104/rusia-celebra-el-dia-de-la-unidad-popular-1117888788.html

Rusia celebra el Día de la Unidad Popular

Rusia celebra el Día de la Unidad Popular

El 4 de noviembre Rusia celebra el Día de la Unidad Popular.

Día de la Unidad Popular en Rusia

Día de la Unidad Popular en RusiaEs una fiesta nacional que conmemora el levantamiento popular que expulsó a las fuerzas de ocupación de la Mancomunidad de Polonia-Lituania en noviembre de 1612, lo que puso el fin a la época de revueltas del Período Tumultuoso y a la intervención de Rusia en la guerra con Polonia.Entre 1613 y 1917, se celebraba el Día de la liberación de Moscú de los invasores polacos. La idea de revivir aquella celebración como el Día de la Unidad Popular fue propuesta por el Consejo Interreligioso de Rusia en 2004, y luego pasó a ser iniciativa del Parlamento. Bajo el nuevo nombre la fiesta empezó a celebrarse desde el 4 de noviembre de 2005.Kuzmá Minin y Dmitri Pozharski fueron quienes lograron movilizar a la población en otoño de 1612 y encabezaron las milicias populares que expulsaron el 4 de noviembre de aquel año de Moscú a los invasores polacos. Lógicamente, cada 4 de noviembre hay concentraciones junto al monumento a Minin y Pozharski en la Plaza Roja en homenaje a su hazañaPor tratarse de una fiesta totalmente nueva para la sociedad rusa, en los primeros años fue en gran parte desconocida. Pero con el transcurso de tiempo se convirtió en una fiesta que se celebra en todo el país, desde el Lejano Oriente, hasta el enclave ruso de Kaliningrado, en el Báltico.Habitualmente, este día festivo el presidente, Vladímir Putin, pronuncia un discurso sobre la importancia de la unidad de los pueblos de distintas nacionalidades y etnias que son ciudadanos de la Federación de Rusia. Esta vez el jefe de Estado ruso celebró el Día de la Unidad Popular en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, donde participó en una ceremonia solemne en el Memorial dedicado al centenario de fin de la guerra civil en Rusia de 1917-1922. Putin depositó un ramo de flores al pie del monumento y pronunció un discurso en el que destacó la importancia de los sucesos de hace cuatro siglos para el destino de Rusia."A comienzos del siglo 17 Rusia estuvo al borde de la pérdida de la soberanía y la desaparición para siempre del mapa de Europa y del mundo. Pero el pueblo de Rusia lo impidió, y al unirse en las milicias populares bajo el mando de Minin y Pozharski defendió la tierra patria y se liberó de los invasores y traidores. El pueblo restauró un poder fuerte y puso fin a las discrepancias internas, asumió la responsabilidad por la salvación del país y abrió el camino para la restablecimiento y fortalecimiento de Rusia", dijo Putin en su discurso en Sebastopol.La visita del presidente ruso en el día patrio a Crimea es también un gesto llamado a mostrar una vez más que esa península y la ciudad de Sebastopol son parte inalienable de la Federación de Rusia.EEUU está en llamas, pero Biden se preocupa más por incendios en RusiaEl presidente de EEUU, Joe Biden, está extremadamente preocupado por el problema de los incendios. Y es que la situación con los incendios forestales en EEUU no deja de empeorar año tras año. Este 2021, por ejemplo, el Estado de California, el más poblado del país, ha vivido el segundo mayor incendio forestal de su historia, Dixie, calificado por los medios como "monstruoso", entre ellos por la cadena Euronews en su reportaje del pasado mes de agosto. Al mismo tiempo, estaba avanzando por California el incendio Caldor, tal y como informaba la agencia EFE.Todo esto es verdad, pero parece que Biden está más preocupado por los incendios en Rusia que por los que sufre su propio país. Y es que, desde la cumbre climática en la ciudad escocesa de Glasgow, el mandatario estadounidense arremetió contra Vladímir Putin, afirmando que el líder ruso no mueve ni un dedo ante lo que que calificó como "serios problemas climáticos" que afronta el país euroasiático. En este contexto, citó un incendio que se produjo estos días en la tundra rusa, en el extremo norte del país.Un incendio que ya fue sofocado, tal y como acaba de reportar el Ministerio de Emergencia ruso. Es así como Putin 'no mueve ni un dedo', según las palabras de Biden. Todo apunta a que las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca buscarían desviar la atención de los problemas climáticos en su propio país. Una estrategia típica también de grandes medios norteamericanos como The New York Times. Uno de sus artículos dedica muy poco espacio a los incendios forestales que devastan EEUU, pero hace hincapié en que "otros países también han sufrido sus peores incendios en décadas, si no es que en toda su historia".Haciendo "un repaso de algunos de los peores incendios recientes", el medio cita en primer lugar el caso de Rusia, concretamente el Ártico y Siberia, constatando que algunas de sus zonas "rompieron los récords de incendios forestales", fruto del "calor histórico" que "también descongeló tuberías inflamables", algo que, a su vez, alimentó "incendios forestales que provocaron la quema de un área aproximadamente del tamaño de Bélgica". Se añade que, "si bien no se perdieron vidas, el humo asfixió la campiña rusa y la tierra quemada emitió una oleada de dióxido de carbono [el cual calienta el planeta], que equivale al que Noruega emite al año, aproximadamente".De lo que no habla The New York Times es de la constate lucha de las autoridades rusas contra este flagelo mundial, una lucha que abarca, tanto todas las medidas necesarias para combatir los incendios forestales, como también las encaminadas a diversificar el balance energético, lo cual está brindando resultados positivos, según manifestó esta semana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En este sentido, la ya mencionada cadena Euronews ofrece un cuadro mucho más objetivo, constatando en su reportaje del pasado mes de agosto que los incendios forestales asolan a prácticamente toda Europa.Volviendo a EEUU, y tal como constata la cadena BBC, "cada año la situación con los fuegos en el oeste" de este país "empeora de forma dramática". "¿A qué se debe que desde hace casi una década, cada temporada de incendios en California se supera la tragedia del año anterior?", se pregunta el autor del artículo, citando al climatólogo Dustin Mulvaney, profesor de estudios ambientales de la San José State University. Entre otras circunstancias que han actuado como "un cóctel" para la situación en California, el experto señala que se terminaron "los regímenes de fuego aborígenes", los incendios controlados de las tribus originarias que ayudaban a disminuir la cantidad de malezas que se podría quemar.También resalta un hecho que ha estado asociado al propio crecimiento del estado y los costos en la vivienda que ha implicado el desarrollo de California como centro tecnológico del mundo: la sobrepoblación y la creación de barrios y ciudades en zonas donde se originan tradicionalmente incendios forestales. En este sentido, el entrevistado sostiene lo siguiente: "Estas casas tienden a ser más pobres también, por lo que pueden no estar a la altura del código de construcción. Las casas se queman con demasiada facilidad. Tenemos muchas casas que se quemaron de dentro hacia fuera. Una sola brasa les prende fuego. Esta no es una forma de construir en la zonas que son proclives a incendios forestales".Por su parte, Jennifer Balch, experta en ecología de incendios de la Universidad de Colorado Boulder, añade que el crecimiento de la población cerca de zonas boscosas también ha aumentado los riesgos de que los humanos o situaciones asociadas a las comunidades [como la caída de líneas eléctricas] puedan estar también detrás del inicio de los incendios. "Los humanos estamos muchas veces detrás de la ignición que da origen a muchos incendios. Hemos construido una pesadilla en lugares inflamables y eso solo empeora por el cambio climático", cita sus palabras la cadena BBC. ¿Se ocupará Biden de estos problemas? ¿O seguirá señalando a Rusia y otros países?"La pandemia es el fin del mundo tal como lo conocimos""La pandemia no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo tal como lo conocimos". Lo dijo a Sputnik el periodista argentino Walter Goobar, uno de los ganadores de los Premios Democracia 2021 por su "compromiso con la información certera y precisa en tiempos de infodemia".Y es que en esa dirección, entre otras iniciativas, ha creado junto a sus colegas el canal de Telergam 'Pandemias y Vacunas' con el propósito de combatir las numerosas 'fake news' que se promueven sobre el tema."Durante casi cuarenta años me dediqué a hacer periodismo internacional y fui corresponsal de guerra, me tocó cubrir muchos conflictos bélicos en Oriente Medio, en América Latina, me tocó cubrir invasiones norteamericanas en Afganistán, en Panamá, en Haití, y eso me dio una suerte de visión particular respecto a los conflictos bélicos. En todas las guerras la primera víctima es la verdad, y yo me di cuenta de que en el caso de la pandemia, también la primera víctima, o una de las primeras víctimas, iba a ser la verdad", manifestó Goobar, al constatar que esta cuestión no tardó en confirmarse.En este contexto, citó el caso de Argentina donde "había un lobby muy poderoso con muchos recursos", vinculado al "laboratorio Pfizer", que hizo "una campaña muy feroz en contra de la vacuna Sputnik V", así como contra los fármacos anticovid chinos, difundiéndose noticias falsas a través de los medios de comunicación bajo su control.Unas mentiras que incesantemente están siendo combatidas en el mencionado canal de Telegram, que "se convirtió en un punto de referencia", tanto para los ciudadanos de a pie, como también para quienes toman decisiones políticas, entre otros sectores.Según Goobar, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve "la desigualdad" que hay en el mundo, lo cual se manifiesta particularmente en la ausencia del acceso equitativo a las vacunas. Ante ello, Goobar insistió en que "para la pandemia es necesario que haya una solución global", urgiendo "un replanteo de las relaciones entre países" que "debería conducir a una mayor cooperación y a una mayor igualdad" internacional.Acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la Corte Penal InternacionalEl fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmaron un acuerdo de entendimiento para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de 2017.Este pacto que se logra a pocas semanas de las elecciones regionales y municipales en el país latinoamericano. Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el analista político Ociel Alí López.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

