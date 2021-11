https://mundo.sputniknews.com/20211104/presidente-de-mexico-planteara-en-la-onu-el-desafio-de-la-corrupcion-y-la-desigualdad-1117899853.html

Presidente de México planteará en la ONU el desafío de la corrupción y la desigualdad

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció los ejes de un discurso que pronunciará ante el Consejo de Seguridad... 04.11.2021, Sputnik Mundo

El jefe de Estado pronunciará ese mensaje cuando su país, que ocupa el asiento no permanente de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad, asuma la presidencia del organismo internacional el próximo 9 de noviembre.López Obrador estima que esos dos males originan todos los problemas en el mundo actual."Por la corrupción, en todas sus expresiones y variantes, es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta", enumeró al referirse a su próxima alocución, en su segundo viaje internacional desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018.Antes de esta próxima gira, el gobernante solo viajó a Washington en julio del año pasado, cuando celebró la entrada en vigor el nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) con el entonces presidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), en la Casa Blanca."Hay que ir al fondo y atender las causas, considero que nosotros podemos hablar con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal, estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite exponer que hay otro camino", prosiguió.Expuso que para combatir esos dos flagelos hay otras opciones para lograr una sociedad mejor en beneficio de todas las personas."Sobre eso vamos a hablar, porque nos está dando resultados la fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad. En eso consiste todo, y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales", subrayó.Contra el neoliberalismoEl líder mexicano estima que "el neoliberalismo no ayudó, resultó un fracaso, o ayudó a minorías (…), si se le agrega el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona el modelo".Asegura que una premisa neoliberal es "procurar que se acumule la riqueza arriba, en pocas manos, porque si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa".Lo que ocurre -continuó-, es que "se acumula la riqueza arriba, pero abajo crece la pobreza".Agregó que esa política también "supone que el Estado no debe de intervenir para promover el desarrollo, que todo debe de quedar en manos del mercado".En sociedades desiguales, "lo que está pasando en el mundo es que hay corrupción y acumulación de riqueza en exceso, como nunca había sucedido", enfatizó.El presidente considera que en México nunca había llegado tanto dinero a "la gente de abajo", como ahora mediante programas sociales.Los sectores populares "están recibiendo lo que antes no les llegaba, ahora están entendiendo cómo se quedaba el dinero arriba".Puso como ejemplo el programa social Sembrando Vida, a propósito de la Cumbre del Clima, en la ciudad escocesa de Glasgow, Reuno Unido.Asegura que el Gobierno mexicano es el que más invierte en reforestación: "1.300 millones de dólares al año para sembrar 1.100 millones de árboles", mediante el programa Sembrando Vida, para cultivar árboles maderables y frutales.Además, unos dos millones de beneficiarios participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.Destacó que, para encarar la crisis económica causada por la pandemia, el Gobierno evitó contratar deuda pública, actuó con austeridad, y se negó a otorgar a las grandes corporaciones exenciones de impuestos.El mandatario afirma que se han recuperado 1,5 millones de empleos formales, que son 150.000 empleos más registrados ante la seguridad social, comparado con el nivel previo a la pandemia.Finalmente, afirmó que las remesas enviadas por la población mexicana desde EEUU llegarán en 2021 a unos 50.000 millones de dólares, después de que el año pasado este país recibió unos 40.600 millones de dólares, que llegan a más de 10 millones de familias de sectores pobres.El presupuesto gubernamental mexicano de 2022 contempla distribuir unos 22.500 millones de dólares en "programas sociales de bienestar", que son 5.000 millones de dólares más que en 2021.Según los planes, ese gasto social crecería hasta 30.000 millones de dólares en 2023, el doble de 2019, antes de los comicios presidenciales de julio de 2024.

