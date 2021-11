https://mundo.sputniknews.com/20211104/pekin-responde-al-informe-del-pentagono-sobre-una-supuesta-triada-nuclear-china-1117882974.html

Pekín responde al informe del Pentágono sobre una supuesta triada nuclear china

Pekín responde al informe del Pentágono sobre una supuesta triada nuclear china

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha criticado el informe del Departamento de Defensa de EEUU sobre una supuesta inversión del gigante asiático... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T14:51+0000

2021-11-04T14:51+0000

2021-11-04T14:51+0000

internacional

eeuu

china

departamento de defensa de eeuu

armas nucleares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105249/74/1052497486_0:273:4200:2636_1920x0_80_0_0_a545d9acb249f904d0d8eff855c65daf.jpg

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, afirmó que "el informe publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, al igual que informes similares anteriores, ignora hechos […]" relacionados con el Ejército de China.De acuerdo con las cifras citadas por el Pentágono, el ritmo de la expansión nuclear de China es cada vez mayor y puede permitir a Pekín poseer hasta 700 ojivas nucleares para 2027 y 1.000 ojivas para 2030, 2,5 veces más de lo estimado hace un año.Actualmente, China mantiene una limitada colección de ojivas nucleares que ascienden entre 200-350 con el fin de disuadir un ataque y aclaró que estas armas son puramente defensivas.Los medios chinos se sumaron a las críticas contra el informe del Pentágono. The Global Times señaló que "nadie conoce la exactitud de las cifras arrojadas por EEUU, dado que el arsenal nuclear de China es uno de los principales secretos de estado", lo que convierte automáticamente al documento de EEUU en especulativo.El 17 de octubre, el diario The Financial Times citando fuentes propias publicó que China había realizado en agosto las pruebas de un misil hipersónico capaz de transportar ojivas nucleares, lo que habría "tomado desprevenida" a la inteligencia estadounidense. Unos días después, China desmintió la información y aclaró que realizó las pruebas de una nave espacial.

https://mundo.sputniknews.com/20210219/publican-una-impresionante-imagen-de-cientos-de-misiles-balisticos-desplegados-en-china-1107983732.html

https://mundo.sputniknews.com/20210730/los-3-mandamientos-de-china-para-mejorar-su-relacion-con-eeuu-1114638775.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, china, departamento de defensa de eeuu, armas nucleares