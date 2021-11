Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 4 de noviembre | minuto a minuto

La pandemia produjo muchas pérdidas humanas y daños al país, reconoció López Obrador.

"Me presionaban, me planteaban que teníamos que contratar deuda" y decretar que las grandes corporaciones no pagaran impuestos por un tiempo para recuperarse, propuestas que rechazó el presidente.

Se recuperaron 1.5 millones de empleos, sostuvo AMLO, tras la crisis sanitaria.

En septiembre se han recibido 37,3 millones de dólares por divisas desde Estados Unidos, dijo y prevé cerrar el año en torno a los 50.000 millones de dólares.

En tanto, es necesario cuidar la inflación, agregó.