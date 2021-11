https://mundo.sputniknews.com/20211104/los-huerfanos-del-covid-19-reclaman-su-espacio-en-brasil-1117893579.html

Los huérfanos del COVID-19 reclaman su espacio en Brasil

Los huérfanos del COVID-19 reclaman su espacio en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La pandemia ya dejó en Brasil más de 600.000 muertos y una larga lista de dramas personales. Tras los números se esconden historias... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T19:50+0000

2021-11-04T19:50+0000

2021-11-04T19:50+0000

américa latina

brasil

huérfanos

covid-19

jair bolsonaro

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117894066_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_479a526f8b509bf14a7371739eb159c7.jpg

"Es difícil identificarlos. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora: cruzar los datos de mortalidad del sistema de salud con los datos del registro de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema", explica a Sputnik la secretaria de asistencia social del Gobierno de Río Grande do Norte (noreste), Iris Maria de Oliveira.Según un estudio de la revista Lancet, hasta el pasado mes de abril la pandemia ya había dejado en Brasil 113.000 huérfanos, de los cuales 26.000 están en la región noreste. La cifra podría ser muy superior ahora, ya que desde entonces el país acumuló varios decenas de miles de fallecidos.El programa lanzado por los estados más afectados, gobernados por partidos de izquierda, se llama Nordeste Acoge y prevé una paga de 500 reales al mes (90 dólares) a todos los niños y adolescentes que perdieron a algún progenitor por culpa del COVID-19, hasta que alcancen la mayoría de edad civil (21 años).Alcance regionalDe momento, el programa sólo tendrá alcance regional, ya que no es una iniciativa del Gobierno federal, como lamenta Oliveira: "Desgraciadamente somos los estados los que estamos supliendo mínimamente la ausencia del Gobierno federal. No tengo ninguna duda en afirmar eso. El Gobierno podría llegar a mucha más escala, cubriendo todo el territorio nacional".Hace unos días, una comisión especial del Senado presentó el informe en el que pedía responsabilizar al presidente, Jair Bolsonaro, por al menos nueve delitos cometidos durante la gestión de la pandemia. Al margen de exigir responsabilidades, el texto también recomendaba la creación de algún tipo de asistencia social para los huérfanos del COVID-19.Antes de presentar formalmente las conclusiones tras casi seis meses de investigaciones, los senadores invitaron a varios familiares de víctimas del COVID-19 para que dieran sus testimonios personales, como forma de rendir tributo a los fallecidos y dar un cierre simbólico a la comisión.El dolor de las víctimasEntre los invitados estaba Giovanna Gomes Mendes, una joven estudiante de odontología de 19 años que perdió a su padre y a su madre en un intervalo de 14 días. De repente se convirtió en la cabeza de familia, al tener que hacerse cargo de su hermana menor, de 11 años.El relato sobre su pérdida causó conmoción en el Senado, hasta el punto de que el traductor al lenguaje de señas tuvo que ser sustituido. No podía continuar por la emoción. En declaraciones a Sputnik, Giovanna asegura que ir al Senado fue duro, pero necesario.Giovanna dice que evita ver los videos en que Bolsonaro, a lo largo de la pandemia, despreció el dolor de las víctimas del COVID-19. Llegó a imitar a un paciente con falta de aire en tono de broma, y cuando fue preguntado por los enormes números de fallecidos respondió alterado que él no era "sepulturero"."Como presidente no tuvo la conducta que debería haber tenido, y además se burla de las víctimas. No hace ni siquiera lo mínimo, que es tener empatía. Es doloroso e indignante", dice la joven, que de momento está viviendo en casa de sus abuelos.Aún no recibió las ayudas del programa Nordeste Acoge, y ante la falta de los ingresos que proporcionaban sus padres está recaudando fondos a través de un crowfunding en Internet. Aun así, considera que los programas públicos, tanto de ayuda económica como psicológica, son "extremadamente necesarios".

https://mundo.sputniknews.com/20211027/brasil-el-presidente-contraataca-al-senado-por-acusaciones-sobre-la-pandemia-1117593321.html

https://mundo.sputniknews.com/20210924/al-menos-118000-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad-por-covid-19-en-mexico-1116418003.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Joan Royo Gual

Joan Royo Gual

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Joan Royo Gual

brasil, huérfanos, covid-19, jair bolsonaro, pandemia de coronavirus