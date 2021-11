https://mundo.sputniknews.com/20211104/la-vestimenta-de-la-reina-letizia-causo-polemica-en-paraguay-y-el-canciller-responde-1117899003.html

La vestimenta de la reina Letizia causó polémica en Paraguay, y el canciller responde

La vestimenta de la reina Letizia causó polémica en Paraguay, y el canciller responde

La reina de España, Letizia, aterrizó en Asunción con su uniforme de cooperante: pantalones, camisa básica y chaleco rojo. Una elección común en sus anteriores... 04.11.2021, Sputnik Mundo

La diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla cuestionó el atuendo de la reina. "Vino con ropa ni siquiera de calle, con el uniforme... Me pregunto hasta dónde esto en la jerga protocolar no es un desprecio [...]. Por un lado, celebro la sencillez de la señora, pero por otro lado, me molesta que cuando se va a otros países se va con atuendos que fácilmente superan los 10.000 dólares, haciendo honor de alguna manera al lugar que visita", reflexionó la diputada.Pero no terminó ahí. Amarilla continuó su oratoria y se quejó: "La madre Patria nos mandó vacunas gratis, y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes (...) Y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay para ver qué limosnas más tirarnos. No la hubiera recibido la señora Silvana [López, primera dama]. Que no crea esta periodista devenida en reina que nos morimos por su saludo, quizás necesitemos su dinero, pero, señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria", subrayó.Sin embargo, la diputada no reparó en que el chaleco que llevaba puesto Letizia es una pieza roja que distingue a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y que, además, fue hecho en Paraguay.La empresa que lo confeccionó, Fabricato, contestó a la diputada en Twitter. "El 'chaleco de cuarta', como usted dice, fue fabricado por nuestra empresa a pedido de la Cooperación Española. Una Pymes nacional. Si usted quiere un vestido se lo puede comprar con el buen salario que gana", escribieron.La empresa aprovechó la publicidad indirecta, y no dudó en bromear con un nuevo eslogan: "Confeccionamos chalecos para reinas, guardias y secretarias".También muchos usuarios de Twitter manifestaron su descontento por las palabras de Amarilla, pero quizás el apoyo más significativo Letizia lo recibió de López. La primera dama acudió a los siguientes encuentros con la reina con una vestimenta sencilla: pantalón blancos y chaleco beis, el de voluntaria de la Cooperación paraguaya.Pero la diputada Amarilla, redobló la apuesta y explicó: "Mis discursos no son luego para cualquiera, gente básica monocelular no va luego entender, y el sarcasmo menos, acá va mi discurso completo, a ver después cuantos entienden", escribió la diputada en Twitter.La polémica que desató la diputada por la llegada de la reina fue tal que los periodistas locales se pusieron en contacto con el canciller paraguayo, Euclides Acevedo. "A nosotros no nos descolocó en lo absoluto", dijo en alusión al comentario de Amarilla. "Tenemos la información de la sencillez de la reina. Su sencillez revela que lo importante es el trabajo y la cooperación no tiene ninguna solemnidad. Más que la bijouterie, lo que importa es la solidaridad hacia un país como el nuestro", agregó.Letizia llegó a Paraguay el martes 2 de noviembre por la tarde, y fue recibida por el presidente, Mario Abdo, y la primera dama, Silvana López.

