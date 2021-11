https://mundo.sputniknews.com/20211104/la-pandemia-es-el-fin-del-mundo-tal-como-lo-conocimos-1117882603.html

"La pandemia es el fin del mundo tal como lo conocimos"

"La pandemia es el fin del mundo tal como lo conocimos"

"La pandemia no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo tal como lo conocimos". Lo dijo a Sputnik el periodista argentino Walter Goobar, uno de los... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T14:44+0000

2021-11-04T14:44+0000

2021-11-04T14:44+0000

cuestión aparte

argentina

noticias falsas

covid-19

sputnik v (vacuna)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117882578_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3fa68da69ecabcec109d33b66c2a3d19.jpg

"La pandemia es el fin del mundo tal como lo conocimos" "La pandemia es el fin del mundo tal como lo conocimos"

Y es que en esa dirección, entre otras iniciativas, ha creado junto a sus colegas el canal de Telergam 'Pandemias y Vacunas' con el propósito de combatir las numerosas 'fake news' que se promueven sobre el tema."Durante casi cuarenta años me dediqué a hacer periodismo internacional y fui corresponsal de guerra, me tocó cubrir muchos conflictos bélicos en Oriente Medio, en América Latina, me tocó cubrir invasiones norteamericanas en Afganistán, en Panamá, en Haití, y eso me dio una suerte de visión particular respecto a los conflictos bélicos. En todas las guerras la primera víctima es la verdad, y yo me di cuenta de que en el caso de la pandemia, también la primera víctima, o una de las primeras víctimas, iba a ser la verdad", manifestó Goobar, al constatar que esta cuestión no tardó en confirmarse.En este contexto, citó el caso de Argentina donde "había un lobby muy poderoso con muchos recursos", vinculado al "laboratorio Pfizer", que hizo "una campaña muy feroz en contra de la vacuna Sputnik V", así como contra los fármacos anticovid chinos, difundiéndose noticias falsas a través de los medios de comunicación bajo su control.Unas mentiras que incesantemente están siendo combatidas en el mencionado canal de Telegram, que "se convirtió en un punto de referencia", tanto para los ciudadanos de a pie, como también para quienes toman decisiones políticas, entre otros sectores.Según Goobar, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve "la desigualdad" que hay en el mundo, lo cual se manifiesta particularmente en la ausencia del acceso equitativo a las vacunas.Ante ello, Goobar insistió en que "para la pandemia es necesario que haya una solución global", urgiendo "un replanteo de las relaciones entre países" que "debería conducir a una mayor cooperación y a una mayor igualdad" internacional

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

argentina, noticias falsas, covid-19, sputnik v (vacuna), аудио