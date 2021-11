https://mundo.sputniknews.com/20211104/la-fiscalia-venezolana-considera-que-no-se-cumplen-requisitos-para-investigacion-de-cpi-1117886960.html

La Fiscalía venezolana considera que no se cumplen requisitos para investigación de CPI

CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público de Venezuela consideró que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para justificar la... 04.11.2021

"El Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de preliminar a investigación, hemos entregado a la Fiscalía de la Corte ocho informes que compilan más de 3.000 folios de información sobre las causas adelantadas por los fiscales, a los fines de procesar violaciones de los derechos humanos", expresó el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas a través del canal del Estado Venezolana de Televisión.El miércoles, el fiscal de la CPI, Karim Khan, acordó abrir una investigación a Venezuela, tras concluir el examen preliminar que ese organismo realizaba a esta nación desde el 2018.La investigación quedó establecida en el memorando de entendimiento que firmó el Gobierno de Nicolás Maduro y la CPI, tras la visita de tres días que realizó Khan a Venezuela.Saab indicó que Venezuela no recibió respuesta de los ocho informes que presentó ante la CPI."Desde noviembre de 2020, sólo recibimos acuses de recibo sin el intercambio de información necesario para cumplir con el principio de complementariedad, tampoco recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la Fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados", expuso.Sin embargo, el funcionario manifestó que a pesar de las diferencias con la CPI, el memorando de entendimiento apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía y abre las puertas a una complementariedad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional.Asimismo, dijo que muchas de las denuncias que llegaron a la CPI no contienen la formalidad efectiva, pues señaló que la mayoría de éstas pudieron haber sido sacadas de notas de prensa, en territorio internacional sin una víctima formal.El memorando de entendimiento establece cuatro puntos, en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño.Además, el documento señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.Por su parte, Maduro dijo que respeta la decisión de la CPI de pasar a la investigación, pero que no la comparte.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

