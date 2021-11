https://mundo.sputniknews.com/20211104/la-amazonia-ancestral-colombiana-se-ve-a-si-misma-en-pantalla-gigante-1117895645.html

La Amazonía ancestral colombiana se ve a sí misma en pantalla gigante

La Amazonía ancestral colombiana se ve a sí misma en pantalla gigante

BOGOTÁ (Sputnik) — Las comunidades amazónicas colombianas se reencuentran una vez más para reflexionar a través del séptimo arte sobre el cambio climático y la... 04.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-04T20:43+0000

2021-11-04T20:43+0000

2021-11-04T20:43+0000

américa latina

colombia

cine

amazonia

🎭 arte y cultura

💬 opinión y análisis

conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117897113_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_4598000401c23e3275f76585859dad7d.jpg

Esto, gracias al Festival Internacional de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonía (Ficamazonía), que del 3 al 13 de noviembre cumple su tercera edición.La muestra se realiza justo en el momento en que Colombia participa en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realiza en Glasgow (Escocia), y donde la preservación de la Amazonía es uno de los ejes del encuentro."Luego de la larga temporada de confinamiento por la que hemos pasado [a raíz de la pandemia de COVID-19], es propicio congregarnos alrededor de nuestra Amazonía para conectarnos con la vida y reflexionar a conciencia sobre su importancia para nuestro planeta y para la continuidad de nuestra especie", dice Linithd Aparicio Blackburn, directora general de la fundación Ficamazonía, en un texto informativo del festival entregado a Sputnik.Esa fundación, creada en 2019 con el objetivo de dar voz la selva amazónica como sujeto de derechos, promover su protección y restauración través del cine, la pedagogía ambiental y los diálogos ancestrales, es también la organizadora de esta muestra itinerante, que recorre las ciudades Mocoa, en el departamento de Putumayo (suroeste), y San Vicente del Caguán y Florencia, en Caquetá (sur).Conservación ambientalEn el marco de las proyecciones, las principales autoridades ancestrales del Amazonas, así como habitantes del territorio, referentes en el mundo del cine y autoridades ambientales también se dan cita en la muestra con el objetivo de promover la restauración y conservación de la selva.Los asistentes a la cita más importante del país en cine, pedagogía ambiental y los diálogos ancestrales de la Amazonía pueden disfrutar de proyecciones de cine al aire libre, talleres de formación, feria de negocios, encuentros académicos, rituales ancestrales, planes de turismo sostenible e incluso gastronomía con "sabor amazónico".Pero no hace falta estar en el Amazonas para disfrutar de la muestra, ya que la misma puede ser observada de manera virtual a través de streaming en: www.malokadigitalficamazonia.com."El 2020 era la línea que no podíamos cruzar sin hacer cambios verdaderamente importantes, este 2021 nos trae información científica que coincide con lo ancestral, algunos ecosistemas ya no son salvables, por lo que la urgencia de los cambios se hace cada vez mayor", agrega.Activador económicoMás allá del cine, en sus diversas versiones el festival se ha convertido en una activador económico para la Amazonía colombiana a través de la visibilización de emprendimientos y negocios turísticos sostenibles.Es así como la rueda de negocios que se realiza en el marco de la muestra, y que se denomina Amazonía viva, "es un espacio en el que se generan posibilidades de fortalecimiento para diferentes sectores de la economía amazónica", destacan los organizadores de la muestra.Otras actividades, como el encuentro académico ambiental, que gira en torno a la bioeconomía como una manera de gestionar y producir los recursos biológicos renovables, y la Feria de Negocios Verdes Amatura, un espacio de promoción de emprendimientos amazónicos en Mocoa y Florencia, son parte importante del festival para apoyar la reactivación económica del Amazonas, duramente afectada por la pandemia.Asimismo, el ecoturismo de la zona se apalanca en la muestra para darse a conocer a nivel doméstico e internacional.La tercera edición del Ficamazonía comenzó el miércoles 3 en Mocoa, ciudad en la que permanecerá hasta el viernes para seguir el 9 de noviembre en San Vicente del Caguán y los días 11, 12, y 13 próximos en el municipio de Florencia.

https://mundo.sputniknews.com/20211012/exguerrilleros-de-las-farc-lanzan-su-primera-pelicula-en-colombia-1117018025.html

https://mundo.sputniknews.com/20210224/tejedoras-wayuu-guardianas-de-la-cultura-indigena-de-colombia--1109182134.html

colombia

amazonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrés Pachón https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrés Pachón https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

colombia, cine, amazonia, 🎭 arte y cultura, 💬 opinión y análisis, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)