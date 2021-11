https://mundo.sputniknews.com/20211104/familia-del-actor-octavio-ocana-demandara-a-la-fiscalia-mexiquense-por-irregularidades-en-el-caso-1117892848.html

Familia del actor Octavio Ocaña demandará a la Fiscalía mexiquense por irregularidades en el caso

2021-11-04

El anuncio de la demanda se da después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se atendería a los familiares del popular actor de la serie Vecinos.Al respecto, Octavio Pérez afirmó que ya hablaron con sus abogados y preparan una demanda contra la fiscalía mexiquense por irregularidades en la investigación, pero no dio más detalles para no entorpecer el proceso."Ya lo dije por todos lados (los desmentidos de la versión oficial), ya tomamos cartas en el asunto con los abogados, ya con el gobierno se comunicó conmigo. Todo lo demás está declarado. Próximamente vamos a demandar a la fiscalía, como debe de ser. No voy a seguir diciendo más cosas para no perturbar nada, en su momento diré cómo siguen las investigaciones", declaró en entrevista telefónica para Reforma.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la fiscalía mexiquense informó que se contactaron con los familiares del actor y autoridades de la Secretaría de Gobernación para revisar todas las pruebas aportadas para el caso.La versión oficial de las autoridades es que Octavio Ocaña se disparó con un arma de su propiedad, luego de estrellarse en una carretera de Cuautitlán Izcalli. El actor habría huido de un grupo de policías que le pidieron frenar la camioneta que conducía.Los familiares han rechazado dicha versión y han acusado directamente a los policías de Cuautitlán del asesinato del artista, pues los acusan de haberle disparado en la cabeza después de haber chocado.Además, el padre de Ocaña ha acusado a la fiscalía mexiquense de haber torturado a los acompañantes de su hijo y de haberlos obligado a firmar una declaración que no realizaron para sustentar la versión oficial.Incluso la pareja de la víctima, Nerea Godínez, ha denunciado a través de sus redes sociales el robo de una cadena de oro propiedad del actor y la cual habría sido robada por una policía, según un video difundido en redes sociales.

