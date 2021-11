https://mundo.sputniknews.com/20211104/discusion-de-la-reforma-electrica-de-amlo-podria-posponerse-hasta-el-2022-1117880075.html

Discusión de la reforma eléctrica de AMLO podría posponerse hasta el 2022

La discusión y posible aprobación de la reforma eléctrica que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se daría hasta el 2022, cuando... 04.11.2021, Sputnik Mundo

Este 3 de noviembre, líderes parlamentarios y legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunieron para establecer cuál será la ruta para la discusión y aprobación de la reforma eléctrica, para lo cual necesitan forzosamente los votos de la oposición.Al respecto, el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que no les apura la discusión de este cambio constitucional que, entre otras cosas, daría el control del suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Mier Velazco explicó que la reforma, primero, debe ser discutida por las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, instancias que definirán el momento en el que se discuta en el pleno.El legislador indicó que su intención es generar un debate que incluya a los empresarios de la industria eléctrica y "no a sus representante o personeros".De este modo, el morenista calculó que todo el proceso legislativo podría concluir hasta el 15 de abril, pues además del voto del pleno también se necesita la aprobación de 17 congresos locales al tratarse de una reforma a la Constitución.Respecto a si su partido consiguió los 57 votos para la aprobación, Ignacio Mier afirmó que no se van a cansar de convencerlos."Nos da la razón. Vamos a convencerlos. Ya les dije, no nos vamos a cansar de convencerlos. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer también en todo el país. Vamos a ir a buscar, porque necesitamos, es una reforma constitucional, los votos en los congresos de los estados, vamos a reunirnos con ellos, con todos los diputados de la Coalición en las entidades de nuestro país", declaró para El Financiero.Tras darse a conocer que se pospuso la discusión parlamentaria, el diputado Manuel Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter que es falso que el debate se vaya a dar hasta el próximo año.El presidente de la Comisión de Energía explicó que, si bien el proceso legislativo sí puede terminar hasta el 15 de abril, las comisiones sí discutirán la reforma en el actual periodo ordinario que concluye el próximo 15 de diciembre.Pese a ello, integrantes de la Comisión de Energía de Morena, PT y PVEM aseguraron a El Financiero que ya se les informó "que la iniciativa del presidente se dejó para el próximo periodo".

