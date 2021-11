https://mundo.sputniknews.com/20211104/como-reconocer-el-coronavirus-en-una-mascota-y-que-medidas-tomar-para-ayudarlo-1117878475.html

Cómo reconocer el coronavirus en una mascota y qué medidas tomar para ayudarlo

Cómo reconocer el coronavirus en una mascota y qué medidas tomar para ayudarlo

Los contagios por coronavirus han llegado a afectar no solo a la humanidad, sino también a las mascotas. Sputnik habló con un veterinario ruso de SberSalud...

La forma más segura de confirmar o descartar si las mascotas están contagiadas por coronavirus es mediante una muestra nasal que puede ser realizada por un veterinario, ya que estos síntomas también pueden indicar otras infecciones respiratorias, como la micoplasmosis.El veterinario de SberSalud explicó que en la mayoría de los casos los animales domésticos superan el coronavirus con facilidad, inclusive a veces de forma asintomática, por eso las formas graves de la enfermedad son extremadamente raras.Existe un coronavirus "felino" que no está relacionado con el COVID-19. Casi todos los gatos la tienen y no es peligrosa, pero en raros casos puede causar peritonitis infecciosa y enteritis. El virus no es peligroso para los humanos o los perros y solo puede transmitirse a los miembros de la familia felina, concluyó el veterinario.A principios de marzo, Rusia registró la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus para animales desarrollada por el Centro Federal para la Protección de la Salud Animal. Las pruebas clínicas que llevaron a cabo desde octubre de 2020 con perros, gatos, zorros, visones y otras especies, tras lo cual constataron que todos los animales inoculados desarrollaron anticuerpos contra el virus.

