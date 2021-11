https://mundo.sputniknews.com/20211104/casi-la-mitad-de-la-poblacion-argentina-no-tiene-acceso-a-agua-gas-o-saneamiento-1117901120.html

Casi la mitad de la población argentina no tiene acceso a agua, gas o saneamiento

BUENOS AIRES (Sputnik) — El 49,1% de los habitantes de Argentina en el primer semestre de este año no tuvo acceso a alguno de los servicios públicos esenciales... 04.11.2021

"El 49,1% no accede a algún servicio", informó el Indec.Este dato muestra un deterioro de la situación comparado con el segundo semestre de 2020, cuando el 46,4% de la población no accedía a alguno de estos servicios esenciales.De acuerdo a la encuesta realizada en 31 centros urbanos, el 34% de la población argentina no posee acceso a la red pública de gas, el 31,5% no tiene cobertura de saneamiento, y el 12,3% carece de agua corriente.Al mismo tiempo, 6% de los habitantes en Argentina vive en zonas cercanas a basurales, y el 8,6% de la ciudadanía habita en zonas inundables.En un país que tiene una población de 45,7 millones de habitantes, el 7,9% habita en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente, mientras que otro 13,4% tiene como hogar viviendas "cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente", precisa el estudio.El 65,8% de los hogares pertenecen a propietarios de la vivienda y el terreno, mientras que el 7% son propietarios solo de la vivienda.Salud y educaciónPor otra parte, el 4,2% de la población argentina vive en condiciones de hacinamiento crítico, con más de tres personas por habitación.En cuanto a la atención médica, el 32,1% de la población no tiene posibilidad de recurrir a una cobertura privada de salud y se atiende en la sanidad pública."Por grupo de edad, se observa que el 40,1% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación, mientras que este porcentaje desciende al 3,1% en el grupo de adultos mayores (65 años y más)", destacó el Indec.En cuanto a la educación, el 2,6% de los niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no acuden a ningún centro educativo, pese a que la asistencia es obligatoria en Argentina para esa franja de edad.Este porcentaje es 1,6 puntos porcentuales menor al del semestre pasado, cuando la inasistencia era del 4,2%.En tanto, el 1,1% de los niños y niñas entre 5 y 14 años no asisten a la escuela, porcentaje que se eleva a 4,4% entre los adolescentes de entre 15 y 17 años.En la franja de 18 y 24 años, el 53,1% asiste a un centro educativo, y el 74,7% de todos ellos se instruye en el sistema universitario o superior.En cambio, el 46,9% de los jóvenes no asiste a ningún establecimiento educativo, de los cuales el 28,1% no llegó a terminar los estudios secundarios, en tanto el 55,7% sí lo finalizó.La encuesta se realizó en el primer semestre de este año en 31 conglomerados urbanos, donde viven 28.863.356 personas en 9.282.982 hogares.

Noticias

