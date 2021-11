Bolsonaro es interrogado y niega interferencia en la Policía Federal

"Yo no voy a esperar a que jodan a alguien de mi familia, a algún amigo mío porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad que está en primera fila y que pertenece a la estructura; se cambiará, y si no se puede cambiar se cambia a su jefe, y si no se puede cambiar al jefe se cambia al ministro, y punto final, no estamos para bromas", dijo.