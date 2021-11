https://mundo.sputniknews.com/20211104/asi-se-vivio-la-audiencia-contra-emilio-lozoya-exdirector-de-pemex-1117887977.html

Así se vivió la audiencia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Después de 15 meses en libertad y apegado al criterio de oportunidad, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ingresó el Reclusorio Norte... 04.11.2021, Sputnik Mundo

Durante la audiencia donde se decidió el futuro de Lozoya Austin, por primera vez la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la prisión preventiva en contra del empresario mexicano, al considerar que no tenía intenciones de reparar el daño o aportar pruebas que ayuden a inculpar a otros políticos involucrados en el escándalo, además de podría darse a la fuga.El caso se volvió una piedra en el zapato para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo luego de las fotos en las que aparece el exdirector de Pemex cenando en el restaurante de lujo Hunan, lo que fue calificado, incluso por la propia FGR, como una burla.Te presentamos los argumentos, los dichos de Lozoya y parte de lo que se vivió en la audiencia del exdirector de Pemex, de acuerdo con el portal de noticias Animal Político.Sale cara la cena en el HunanDe acuerdo con la crónica de la audiencia publicada por Animal Político, el fiscal Manuel Granados mencionó ocho veces las fotos de Emilio Lozoya en el Hunan como parte de los argumentos para solicitar la prisión preventiva.Para Granados, las fotos evidencian "la actitud de alguien que se cree y se ha sabido hasta el día de hoy impune" y no de una persona que aprovecha su libertad para reunir pruebas y reparar el daño hecho.El abogado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antonio López García, insistió en que dicha visita "se trató de un comportamiento impropio" y lo calificó como "una provocación a la autoridad".Pese a ello, el juez Artemio Zúñiga explicó que la visita al Hunan no violaba el criterio de oportunidad que le permitía estar en libertad, pero, a diferencia de otras veces, era la primera vez que la fiscalía mexicana solicitaba la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.Ofreció dos casas al juezSegún Animal Político, tras la solicitud de la FGR para mantener a Emilio Lozoya en prisión, los abogados argumentaron que era improcedente solicitar a su cliente la reparación del daño, pues esta acción correspondía sólo a quienes realmente se beneficiaron de los sobornos.Como el juez rechazó los argumentos, los litigantes afirmaron que intentaron negociar con la fiscalía mexicana a través de correo electrónico y ofrecieron en garantía dos inmuebles del exdirector de Pemex para demostrar que había intenciones de reparar el daño.Sin embargo, el juez determinó que ese no era el momento ni la forma para hacer tal ofrecimiento.Lozoya, inquieto y nerviosoAcorde con la narración del reportero Arturo Ángel, Emilio Lozoya se veía incómodo desde su llegada a la audiencia, lo que contrasta con las anteriores audiencias en las que incluso se le vio tomando refresco.Cuando se mencionó el restaurante Hunan, según el periodista citado, Lozoya Austin hizo gestos de molestia y desaprobación.Finalmente, y antes de acabar la audiencia, el acusado volteó a ver al elemento de la Guardia Nacional que se colocó detrás de él con unas esposas y a quien se postró en la salida de la sala.

