Washington reconoce que el mundo se vuelve tripolar con EEUU, Rusia y China como potencias

WASHINGTON (Sputnik) — El mundo se está volviendo tripolar, con Estados Unidos, Rusia y China como sus principales grandes potencias, dijo el presidente del... 03.11.2021, Sputnik Mundo

"Estamos entrando en un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China son todas grandes potencias", dijo Milley al Foro de Seguridad de Aspen.Tropas rusas cerca de UcraniaEEUU no ve "nada abiertamente agresivo" en los recientes movimientos de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, pero continuará monitoreando la situación, agregó Milley."Lo que estamos viendo es una cantidad significativa de movimientos militares en el lado ruso de la frontera con Ucrania. Nada abiertamente agresivo, per se. Hemos visto esto antes. (...) En abril pasado, los rusos realizaron un ejercicio muy, muy grande en algún lugar entre 50.000 soldados o algo así. ¿Qué significa esto? Aún no lo sabemos, es demasiado pronto para saberlo. Pero continuamos monitoreando con todas nuestras capacidades", dijo Milley durante el Foro de Aspen.

