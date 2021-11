https://mundo.sputniknews.com/20211103/uruguay-criticas-al-proyecto-de-ley-que-beneficiaria-a-represores-de-la-ultima-dictadura-1117862587.html

Uruguay: críticas al proyecto de ley que beneficiaría a represores de la última dictadura

Uruguay: críticas al proyecto de ley que beneficiaría a represores de la última dictadura

Sobre la iniciativa para dar prisión domiciliaria a represores en Uruguay, conversamos con Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En tanto, en Chile el presidente llamó al Congreso a extender el estado de emergencia en La Araucanía y en Biobío. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos solicitó un encuentro con la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley que permitiría la prisión domiciliaria a represores de la última dictadura en Uruguay (1973-1985).La normativa abarcaría a los mayores de 65 años con excepción de quienes cometieron violación u homicidio agravado, o culpables por delitos de lesa humanidad realizados luego del año 2006.La iniciativa fue presentada por el partido político Cabildo Abierto, integrante de la coalición gobernante, y liderado por el exmilitar y hoy senador Guido Manini Ríos. Según el entrevistado, el resto del espectro político debe "mantener la dignidad y no votar un proyecto de ley tan aberrante".Esto provoca que los más de 20 violadores de derechos humanos presos en la cárcel especial de Domingo Arena puedan atenerse al beneficio. Errandonea afirmó que en este penal "no hay hacinamiento" y que estos presos cuentan con "condiciones que ojalá tuvieran reclusos" de otras cárceles del país.La central sindical obrera PIT-CNT, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el ministro de Trabajo Pablo Mieres se manifestaron en contra del proyecto.En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó tener a priori una visión positiva al respecto, aunque con el aumento de la edad a 70 años.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el llamado del presidente chileno al Congreso para extender el estado de emergencia en la Araucanía y Biobío, a raíz del conflicto mapuche. Y además el rechazo de Rusia a las acusaciones de EEUU sobre sus presuntos graves problemas climáticos y su inacción para resolverlos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

