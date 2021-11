https://mundo.sputniknews.com/20211103/un-megaproyecto-en-la-cdmx-genera-criticas-frente-al-mundial-de-futbol-de-2026-1117867846.html

Un megaproyecto en la CDMX genera críticas frente al Mundial de Fútbol de 2026

Un megaproyecto en la CDMX genera críticas frente al Mundial de Fútbol de 2026

03.11.2021

El Conjunto Estadio Azteca incluye la construcción de un hotel de siete niveles, dos plazas comerciales, áreas verdes, puentes adicionales y pasos a niveles, como parte de la ampliación del estadio Azteca, construido a fines de la década de 1960, ha sido respaldada por el Gobierno capitalino.Ambas obras de ampliación se proyectan sobre el terreno del pueblo Santa Úrsula Coapa, siguiendo el contorno de la Avenida del Imán, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital mexicana.La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incluyó el proyecto inmobiliario dentro del proceso de reactivación económica en la capital, tras el rezago producido por más de dos años de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, expuso públicamente a fines de octubre de este año, que aunque el proyecto se realiza en terrenos privados, debe contar con el respaldo de una consulta vecinal.Este es un punto discutido por las organizaciones comunitarias de Santa Úrsula Coapa. Según explicó a Sputnik Rubén Ramírez Almazán, autoridad tradicional del pueblo, el problema radica en que para hacer este tipo de megaproyectos, la Constitución de la Ciudad de México establece un mecanismo de consulta previa, libre e informada a los pobladores originarios.En este caso, denuncian, se ha encargado la tarea a una empresa privada, que realiza una pregunta básica a personas al azar, en sitios de alta rotación de gente que no vive en la zona sino que está de paso a los barrios vecinos. Esto, señalaron a Sputnik, no cumple con el estándar internacional establecido para las consultas a los pueblos originarios.Sputnik solicitó información a Casa y ciudad a.c, dirigida por Tatiana Sánchez Morales, la cual realiza asesoría técnica de arquitectura del proyecto, y que aparece como contacto de prensa en su página pública. Al momento de la publicación de este artículo no se ha obtenido mayor respuesta de su parte.Por otro lado, los vecinos se organizaron para denunciar la encuesta como "amañada" y que por tanto, entienden que el proyecto les ha sido impuesto, sin la consulta previa que corresponde. Los representantes del pueblo originario de Santa Úrsula Coapa, vecina al Estadio Azteca, rechazaron en entrevista con Sputnik la modificación de su barrio, propuesta de cara al próximo mundial de fútbol, por los motivos que siguen.Las afectaciones y las acciones de atenciónSegún explicaron a Sputnik, por medio de asambleas fueron identificados efectos "ocultos", que el megaproyecto Azteca tendrá en la vida de una serie de colonias y pueblos originarios a su alrededor, de los cuales no se ha discutido públicamente.El agua: el proyecto propone hacer un pozo de extracción de agua subterránea para su uso y construir cinco pozos de absorción, para que los mantos freáticos recobran el agua que van a extraer para abastecer la nueva obra. Los vecinos señalan que meterse con el equilibrio de los mantos freáticos implica ampliar el área de incidencia del megaproyecto, llegando a tocar las reservas subterráneas de los Pedregales de Coyoacán y sus colonias, Santo Domingo, Ajusco y Ruíz Cortínez; parte del pueblo de San Pablo Tepetlapa y la colonia Nueva Díaz Ordaz.Como respuesta a la preocupación de la escasez de agua, el sitio oficial del Estadio Azteca confirmó que una de las medidas será un reforzamiento y la ampliación de la red de drenaje de la zona. También se prevé la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Se afirma que se efectuará el tratamiento de las aguas negras y usarlas para lavar superficies y vehículos.La movilidad: al momento existe un conjunto de centros comerciales y tiendas de grandes superficies, que complica el acceso y tránsito vehicular de la zona para los vecinos, entre los que se encuentran Gran Sur que afecta la circulación de la Avenida del Imán; la Calzada Acoxpa se tranca con el flujo que genera Paseo Acoxpa, mientras que en el cruce entre la Calzada del hueso y Miramontes, está Galerías Coapa haciendo su parte. En la colonia Los Olivos, hay otro centro comercial que se hizo en las antiguas canchas del Club América. Y a pocas cuadras de allí, se inauguró un nuevo centro comercial recientemente, en el cruce entre Miramontes y Calzada Acoxpa. Según este conteo rápido, el Conjunto Estadio Azteca agregaría un sexto centro comercial en un área reducida.En la web del proyecto se menciona que se mejorará de manera integral la movilidad y se ampliarán las avenidas principales, posibilitando el funcionamiento de carriles dedicados a la bicicleta y al transporte público. La mejora integral contempla construir espacios adecuados y seguros para el tránsito peatonal. Estas medidas incluyen remodelar la estación Estadio Azteca del tren ligero.El ambiente: el proyecto incluye la tala de los árboles que ofrecen un pequeño pulmón verde en el parque Arlington, junto a las Joyas del Pedregal.El portal del proyecto publica que los planes suponen la creación de corredores verdes y generar espacio para la siembra de 1,668 árboles.La gentrificación: desde el punto de vista económico, es conocido el proceso que viene aparejado con la densificación que generan nuevos centros comerciales en las ciudades, al encarecer el costo de vida, aumentan el valor del suelo y el pago de impuestos, tributos, así como del comercio en general. "Vemos que este tipo de construcciones son parte de lo que llamamos gentrificación, que poco a poco la gente al no poder pagar y perder el poder económico, va a ir dejando la zona, que del pueblo vaya saliendo la gente", sostuvo uno de los entrevistados.

