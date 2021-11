https://mundo.sputniknews.com/20211103/traductor-ruso-cumple-su-sueno-de-crear-el-mejor-diccionario-juridico-espanol-ruso-y-ruso-espanol-1117844868.html

Traductor ruso cumple su sueño de crear el mejor diccionario jurídico español-ruso y ruso-español

25 años de trabajo como traductor e intérprete. Esta es la experiencia que respalda la creación del diccionario jurídico panhispánico-ruso y ruso-panispánico... 03.11.2021, Sputnik Mundo

Unos diccionarios que a menudo "carecían de expresiones jurídicas correctas, exactas y justas", y donde "algunos términos se juntaban como sinónimos" cuando en realidad no lo son, sin que tampoco se indicara los países donde se aplica un término u otro.De modo que en 2016, Matitsin se dedicó plenamente a la "composición de un diccionario con el que soñaba", sistematizando los glosarios acumulados durante décadas de su vida profesional y trabajando con un "equipo de profesionales" informáticos para lanzar sus dos versiones: para ordenadores, y para dispositivos móviles."Mi diccionario tiene expresiones jurídicas bien exactas y justas tomadas de las sendas normativas de los países correspondientes de habla hispana y de Rusia", manifestó el autor, al destacar que la base de datos que componen su obra se actualiza regularmente, de lo cual se informa también en el grupo de Facebook del diccionario."Cada término lleva la indicación del país donde se usa. Un ejemplo: en Argentina en el lenguaje jurídico se usa 'compañía de seguros', mientras que en España es 'sociedad de seguro'. [En] caso de haber variantes vigentes de un sólo término, se ofrecen referencias a fuentes legales. Si se hace un clic sobre tal referencia, se abre un buscador donde se puede leer un documento completo con este término. Además, para facilitar la consulta de intérpretes de conferencia, algunos términos tienen versiones abreviadas que se originan también del marco normativo vigente. Asimismo, cuando no hay equivalentes de un término, se construyen de varios elementos sacados también del cuerpo normativo pertinente", precisó.Agregó que los destinatarios del diccionario son "traductores, intérpretes, profesores de español, estudiantes, abogados, periodistas, personal diplomático, agentes inmobiliarios, compañías de seguro, así como particulares que buscan traducción de términos en documentos oficiales".Consultado sobre el futuro de su profesión ante el avance de aplicaciones de traducción, Matitsin –licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, donde ejerce como profesor de Traducción en un programa de preparación de traductores para organizaciones como la ONU, además de haberse graduado en Economía y Banca en la Universidad de Finanzas de Moscú– coincidió en que "estas innovaciones tecnológicas se hacen más versátiles y las traducciones automáticas se mejoran", pero "todavía no pueden sustituir" a un traductor o intérprete humano y profesional, ya que "solamente pueden traducir textos muy fáciles".Por último, Matitsin dio tres consejos a quienes quieran destacar en esta carrera: "apasionarse de la profesión tan atractiva y cautivadora; leer mucho en el idioma estudiado, tanto literatura, como textos especiales; autoperfeccionarse sin cesar".

Noticias

