Separados pero juntos: así es la edición 2021 de los Juegos de la Araucanía

Miles de jóvenes deportistas del sur de Argentina y de Chile compiten en los Juegos de la Araucanía. En 2020, el COVID-19 obligó a postergar la XXIX edición, y... 03.11.2021, Sputnik Mundo

Desde 1992, los Juegos Binacionales de la Araucanía ponen a competir a miles de jóvenes menores de 18 años en atletismo, baloncesto, vóleibol, judo, natación, fútbol, ciclismo y, recientemente, handball.De la Patagonia chilena, participan jóvenes de Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los deportistas de la Patagonia argentina provienen de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tuerra del Fuego. El último campeón general (2019) fue Río Negro, que acumula 13 victoras y es el ganador histórico de la competencia.Los Juegos de la Araucanía en Chile 2021El 23 de octubre se dio inicio a los Juegos de la Araucanía 2021, con delegaciones chilenas de las regiones de Ñuble, Biobío, Aysén, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes. Los deportistas competirán en multisedes, durante casi todo noviembre, según la prensa local.En Magallanes se inauguró el campeonato de baloncesto, el judo tiene lugar en Aysén, mientras que el ciclismo y la natación tendrán acción en Los Lagos y La Araucanía, respectivamente. El 12 de noviembre se iniciará el atletismo varones en Ñuble y, posteriormente, comenzará el vóleibol damas y varones en Concepción. A finales de noviembre, en tanto, se disputará el atletismo damas y baloncesto varones en Los Ríos.El secretario regional ministerial de Deporte de BioBío, Daniel Garcés, dijo que "es una gran noticia que se puedan realizar estos Juegos de la Araucanía después de tanto tiempo sin competencias colectivas producto de la pandemia. Tenemos mucha confianza en el desempeño que puedan tener nuestras delegaciones y, lo más importante, es que todos nuestros deportistas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta después de tanto tiempo de confinamiento".Para la presente edición del certamen deportivo, también se considera el desarrollo de los Juegos ParaAraucanía. Estos tendrán dos disciplinas, la paranatación y el paratletismo, mientras que los deportistas tendrán competencia entre el 26 y 29 de noviembre en Temuco.Argentina: los Juegos Nacionales de la AraucaníaEl 30 de octubre comenzaron los Juegos Nacionales de la Araucanía en Argentina. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, inauguró la primera edición durante un acto que se desarrolló en el predio de la Ciudad Deportiva en la capital de la provincia."Son 1.900 chicos y chicas que están compitiendo en ocho disciplinas deportivas en toda la Patagonia, promoviendo la igualdad de género. Es muy importante demostrarnos que la Patagonia está unida y consolidada", dijo Gutierrez a participantes y la prensa local. "Nosotros tenemos un sueño, que no haya más consumos problemáticos, que no haya más droga y alcohol. Y eso se logra con la cultura, la educación y el deporte", agregó.A su vez, el gobernador recordó que en 2020 "le dijimos no al deporte, porque teníamos miedo de que [los jóvenes] se nos mueran. (...) Fue en ese contexto que tomamos esas decisiones", comentó en referencia a que en 2021 el campeonato es nacional, no binacional. Esta edición especial también cuenta con otra particularidad: se incorporó el handball.El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, presente en la inauguración, señaló que "es importante preparase para cuando el año que viene la competencia vuelva a ser binacional". Y recordó: "Para llegar al deporte de élite, es fundamental que tengamos muchas posibilidades de competir a nivel provincial, nacional e internacional".La competencia —que mantiene el nombre del certamen original— se disputará en distintas sedes de la Patagonia argentina hasta el 5 de noviembre. En Ushuaia (Tierra del Fuego), se disputará el vóleibol, mientras que la natación competirá en Río Gallegos (Santa Cruz). El fútbol tendrá sede en Trelew (Chubut) y el básquet, en Rawson y Trelew (Chubut). Viedma (Río Negro) será anfitrión de judo y ciclismo, y Neuquén, de atletismo y handball.

