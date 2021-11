https://mundo.sputniknews.com/20211103/redes-sociales-versus-sandinismo-otra-dura-batalla-en-nicaragua-1117859230.html

Redes sociales versus sandinismo, otra dura batalla en Nicaragua

Redes sociales versus sandinismo, otra dura batalla en Nicaragua

La batalla por las elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, previstas para el próximo 7 de noviembre, se circunscribieron por 40 días al espacio virtual, tras las restricciones presenciales masivas orientadas por el Poder Electoral, para evitar la transmisión del COVID-19.Las dinámicas políticas en el ciberespacio fueron destacadas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) ante una escasa presencia de los demás partidos políticos en contienda.La reciente censura de las plataformas Facebook, Instagram y Twitter a un millar de cuentas de activistas sandinistas, alegando que se trataba de una granja de "troles" al servicio del Gobierno, fue interpretada como una acción "desesperada" para neutralizar el empoderamiento oficialista.Según @ElCuervoNica, uno de los usuarios afectados, la narrativa en el comunicado de Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, es propia del lenguaje político criollo de la derecha en Nicaragua y en el mismo se identifican conceptos claves de la semántica golpista.Protesta inmediataCasi de inmediato, en las redes sociales comenzaron a circular videos de los sandinistas bloqueados, advirtiéndole a los promotores de esta censura: "Aunque te duela, el Frente Sandinista va a ganar".Sin embargo, para el bloguero opositor Manuel Díaz (@bacanalnica), Facebook no está obligado a garantizar el derecho ciudadano a expresarse, por ser una empresa privada."Censura y todo el tema de la libertad de expresión tiene que ver con el Estado y no con las empresas privadas. Este es un negocio privado [Facebook], que sea grande y monstruoso no cambia el hecho que sea un negocio privado", declaró Díaz al Canal 10.Pero @ElCuervoNica, quien ha sido bloqueado ya cinco veces por Twitter, replica que la juventud sandinista en redes sociales se caracteriza por la unidad monolítica y la mística revolucionaria en la defensa firme de la soberanía, y por eso es censurada por estas empresas."No somos troles, somos personas, somos sandinistas", recalcó @ElCuervoNica, usuario con más de 40.000 seguidores, quien estima que estas redes "son instrumentos del capitalismo" donde la propuesta política de izquierda es anulada.Sesgo antidemocráticoTal sesgo, según este usuario, contradice las reglas de comunidad impuestas por Meta para sus plataformas, bajo el supuesto de garantizar un ambiente libre de violencia y discriminación."Tuvo que venir Meta a hacer artimañas y artilugios para cerrar las cuentas de los compañeros que están en la lucha por la defensa de la paz", declaró a Sputnik el usuario Bruno Díaz (@murcielagonica), miembro de la comunidad digital El Zenzontle Guerrillero.Dicho colectivo viralizó la etiqueta #AquíNoSeRindeNadie, una consigna que acompañó la lucha guerrillera por defender la soberanía ante la guerra impuesta por Estados Unidos en los años 80 del siglo XX, cuando Nicaragua vivió la Revolución Popular Sandinista.@FloryCanto abrió su cuenta de Twitter en 2011, y tras las protestas antigubernamentales de 2018 la puso en función de desmontar la avalancha de fake news que inundaron las redes, para atacar en su mayoría a la respuesta sandinista a los disturbios."Esa cuenta empezó a defender el proyecto de la Revolución en abril de 2018, empezó a crecer y en octubre de 2020 fue suspendida por primera vez, porque decían que parecíamos robot o estábamos manipulando la información, pero fue solo por difundir la verdad", relató @FloryCanto, quien llegó a tener 34.000 seguidores.Tanto ella como el resto de la comunidad digital sandinista estaba advertida de estas posibles sanciones, como parte del cerco mediático configurado en los algoritmos de las redes sociales, y que incluso ha derivado en el cierre de canales de YouTube.Como sea, la suerte ya está echada en Nicaragua: con redes o sin ellas, al final serán las urnas las que decidirán el futuro de esta nación centroamericana.

