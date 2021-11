https://mundo.sputniknews.com/20211103/peru-emitira-protocolo-de-restricciones-para-no-vacunados-contra-covid-19-1117869685.html

Perú emitirá protocolo de restricciones para no vacunados contra COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) anunció que pronto emitirá un protocolo sobre restricciones para personas que no se hayan vacunado... 03.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

covid-19

"No puedo enumerarlas ahora (las restricciones) hasta que no tenga el protocolo totalmente claro porque voy a generar la idea de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro; las experiencias que hay a nivel internacional de restricciones son para entrar a algunos espectáculos públicos, determinados restaurantes", dijo el titular del Minsa, Hernando Cevallos, al diario local La República.El ministro señaló que aún existen cerca de 400.000 personas mayores de 50 años que no han recibido la vacuna, lo que es un problema debido a que es el grupo etario con mayor índice de mortalidad por el virus.Perú registra 200.300 muertes por COVID-19 desde que se detectó la enfermedad en el país, en marzo de 2020, 2.202.671 infectados y 15.596.074 vacunados.

perú

2021

perú, covid-19