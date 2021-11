https://mundo.sputniknews.com/20211103/futbolistas-latinoamericanos-con-problemas-cardiacos-1117829041.html

El corazón en la cancha: futbolistas latinoamericanos con problemas cardiacos

El corazón en la cancha: futbolistas latinoamericanos con problemas cardiacos

El pasado fin de semana, la estrella argentina del FC Barcelona, Sergio 'Kun' Agüero, sufrió un malestar torácico durante un partido de fútbol, para luego ser... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T00:10+0000

2021-11-03T00:10+0000

2021-11-03T00:26+0000

américa latina

brasil

uruguay

argentina

fútbol

sergio 'kun' agüero

arritmia cardíaca

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1117828655_0:102:997:663_1920x0_80_0_0_72daa00d1470b4b83c50489c2fbe3210.jpg

Las alarmas se encendieron el sábado 30 de octubre cuando Sergio Agüero se indispuso de su región torácica durante el juego del FC Barcelona frente al Alavés.El argentino fue retirado del campo de juego y posteriormente sometido a exámenes médicos cardiológicos que arribaron a un plausible diagnóstico: arritmia cardiaca, un trastorno de la frecuencia del ritmo cardiaco.Agüero continuará en evaluación médica para descartar cualquier tipo de condición, malformación o síndrome que pudiera significar complicaciones cardiacas. Se especula que no retornará a la alta competencia mientras no se descarte completamente cualquier tipo de accidente coronario.El famoso futbolista y streamer argentino no es el primer jugador latinoamericano en atravesar una situación similar.Ángel CorreaEl argentino, que actualmente milita en el Atlético de Madrid de España, estuvo seis meses sin actividad en 2014 luego que se le detectara un tumor en un ventrículo del corazón, tras realizarse las pruebas médicas del equipo madrileño.Correa fue sometido a una intervención quirúrgica en Nueva York, EEUU, y actualmente se desempeña profesionalmente sin inconvenientes.Abel HernándezEl futbolista uruguayo, que en la actualidad se desempeña en Fluminense de Brasil, fue diagnosticado con una arritmia ventricular izquierda en 2008, mientras defendía los colores del Club Atlético Peñarol de Montevideo.SerginhoPaulo Sergio de Oliveira Silva, conocido como Serginho, murió a los 30 años, cuando jugaba en Sao Caetano frente al poderoso Sao Paulo, en el estadio Morumbi.El jugador sufrió un desmayo en el campo de juego. Pese a los esfuerzos de los médicos de ambos equipos que le asistieron en la cancha, quedó en evidencia los problemas cardíacos que arrastraba el defensa central, diagnosticados un año antes y sobre los cuales no se tomaron medidas preventivas.Lucas SilvaEl jugador brasileño, que actualmente milita en el Gremio de Porto Alegre, tuvo un frustrado paso por el club Sporting de Lisboa, quién rechazó su fichaje al serle diagnosticada una arritmia.Tras el frustrado pase al club portugués, el jugador tuvo varios meses de inactividad, para que luego fuera descartado el diagnóstico."Quedé sorprendido y preocupado durante unos días. Me hice unos nuevos exámenes y después todo salió normal. Comencé un nuevo periodo. Me hice exámenes hasta que por fin pude volver a entrenar", afirmó el jugador en 2016.Iván AlonsoEl exdelantero uruguayo fue diagnosticado con una arritmia cardiaca en 2012, mientras se desempeñaba en el Toluca de la liga mexicana.Sin embargo, continuó jugando profesionalmente al fútbol en el Club Nacional de Football de Uruguay, hasta su retiro en el Club Atlético River Plate argentino, en el año 2017 .

https://mundo.sputniknews.com/20210726/omo-combatir-la-arritmia-cardiaca-sin-recurrir-a-medicamentos--1114492532.html

https://mundo.sputniknews.com/20210617/implantaran-un-desfibrilador-al-futbolista-danes-que-sufrio-un-paro-cardiaco-en-pleno-partido-1113311216.html

brasil

uruguay

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, uruguay, argentina, fútbol, sergio 'kun' agüero, arritmia cardíaca, ⚽ deportes