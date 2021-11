Frente a rumores, Claudia Sheinbaum niega estar en campaña política rumbo a 2024

https://mundo.sputniknews.com/20211103/frente-a-rumores-claudia-sheinbaum-niega-estar-en-campana-politica-rumbo-a-2024-1117868573.html

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que se encuentre en campaña para postularse como candidata a la Presidencia de México en... 03.11.2021, Sputnik Mundo

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por su visita al estado de Guanajuato y a las tomas de protesta de las gobernadoras morenistas Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno y Marina del Pilar Ávila.Con una sonrisa, la mandataria capitalina respondió tajante que no está en campaña."No, así de sencillo", contestó en su conferencia matutina.Luego hizo una recapitulación de los viajes que realizó entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre a diferentes estados de la República.Ante la insistencia de los medios, Claudia Sheinbaum sostuvo que uno de sus compromisos es apoyar a las gobernadoras que toman protesta, aunque lamentó no haber acudido a la toma de protesta de Layda Sansores en Campeche.Respecto a los recursos usados para los viajes, la funcionaria aseveró que salieron de su propia bolsa y se hicieron los descuentos correspondientes por las faltas.Recientemente, al término de la ceremonia de protesta de Indira Vizcaíno en Colima, Claudia Sheinbaum declaró que, desde hace mucho, México está listo para tener una mujer presidenta, lo que abundó a los señalamientos por actos de campaña adelantados.Pese a que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la ha señalado como su favorita para contender por la presidencia, hasta el momento ella no ha confirmado si tiene intenciones de buscar la candidatura presidencial de Morena.

