Facebook abandonará el sistema de reconocimiento facial

La red social Facebook dejará de utilizar el sistema de reconocimiento facial, según el mensaje de la empresa Meta, propietaria de la red social. 03.11.2021, Sputnik Mundo

Facebook eliminará las plantillas de reconocimiento facial de más de mil millones de personas. La empresa explicó su decisión por el hecho de que los reguladores aún no han proporcionado reglas claras sobre el uso de esta tecnología.La empresa explicó su decisión por el hecho de que existe una creciente preocupación en la sociedad por el uso de esta tecnología. Según Jerome Pesenti, vicepresidente de inteligencia artificial de Facebook, los reguladores aún están en el proceso de desarrollar un "conjunto claro de reglas" que regirían el uso del reconocimiento facial. "Con esta continua incertidumbre, creemos que es prudente limitar el uso del reconocimiento facial", escribió, citado por Reuters.La eliminación de las plantillas de reconocimiento facial se implementará en todo el mundo, dijo Pesenti. Se espera que la empresa complete este trabajo en diciembre.En los últimos meses, Facebook ha recibido una ola de críticas. Varios factores llevaron a esto. Uno de ellos fue una falla global de la red social, así como las pertenecientes a Instagram y WhatsApp el 4 de octubre. En la noche de ese día, las acciones de Facebook cayeron un 5% y el fracaso en sí provocó una discusión activa en EEUU sobre temas relacionados con el trabajo de la empresa.Además, el 25 de octubre, varios medios de comunicación estadounidenses publicaron una investigación de The Facebook Papers sobre problemas con Facebook. A disposición de las publicaciones estaban los documentos internos de la empresa, cedidos por el exempleado de Facebook, Francis Haugen.Después de examinarlos, los periodistas encontraron, entre otras cosas, que la administración de Facebook interfirió con el trabajo de la red social para otorgar privilegios a los políticos al publicar artículos, y que Facebook no puede hacer frente a la moderación de publicaciones de odio, especialmente aquellas que no están escritas en inglés.El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó la investigación como un intento de "presentar una imagen distorsionada de la empresa". También enfatizó que las grandes empresas necesitan controles y no deben tomar todas las decisiones sobre su política de medios por sí mismas; en algunos temas, se debe aplicar la regulación estatal. Según Zuckerberg, él mismo ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades una regulación "para introducir aclaraciones".A finales de octubre, Facebook anunció su cambio de nombre a Meta. Como explicó Zuckerberg, la empresa pretende asociarse no solo con la red social del mismo nombre, sino también con todo el “universo” de productos, incluidos WhatsApp, Instagram, Oculus y otros. En primer lugar, estamos hablando de un nuevo producto, el metaverso, en el que los usuarios podrán comunicarse en realidad virtual. Todavía está en desarrollo.

