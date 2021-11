https://mundo.sputniknews.com/20211103/este-alimento-es-clave-para-las-personas-propensas-a-sufrir-enfermedades-cardiovasculares-1117835315.html

Este alimento es clave para las personas propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares

Este alimento es clave para las personas propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares

Las personas con tendencia a padecer enfermedades cardiovasculares pueden fortalecer su corazón al incluir en su dieta diaria los pimientos morrones. La... 03.11.2021, Sputnik Mundo

"Los pimientos son una fuente de minerales y vitaminas como la A, E, B2, B5, B9, zinc, hierro y potasio. Y, por supuesto, una excelente fuente de vitamina C. Pero aquí conviene tener en cuenta que, para retener la vitamina C, hay que comer la fruta y la verdura enteras. Hay que cortarlos justo antes de consumirlos con un cuchillo de cerámica", señaló Markova.Añadió que los pimientos también enriquecen el cuerpo con fibra y en particular son los pimientos rojos los que más fibra contienen, 2.1 gramos por cada 100 gramos.No obstante, al igual que con cualquier alimento, la nutricionista recomendó vigilar las reacciones individuales del consumo de pimientos ya que este vegetal es miembro de la familia de las solanáceas y puede generar intolerancia en algunos organismos.

