El misterio de los 'superpoderes' de los gatos

¿Has observado alguna vez que tu gato se queda mirando a la pared? Que no cunda el pánico. No salgas corriendo, no se trata de fantasmas ni de presencias... 03.11.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

animales

gatos

Los gatos tienen una extraña capacidad para mirar fijamente a la nada o a una pared durante horas. Normalmente suele deberse a motivos bastante más sencillos de lo que parece, como le ocurrió al protagonista del siguiente video, cuyos dueños alarmados por la fijación de su gato por una pared en concreto, decidieron investigar y encontraron un panal de abejas en su casa.Debemos saber que nuestra visión es limitada en muchos aspectos y que existen diferentes estímulos muy sutiles que no percibimos pero los gatos detectan rápidamente. Así, donde nosotros no vemos nada, tu gato puede ver mucho.Pero la extrema capacidad de concentración de los gatos no radica solo en sus aptitudes visuales, sensoriales e incluso olfativas. Está relacionado a la sintonía entre sus sentidos, su cerebro y su cuerpo, que además concede equilibrio a su organismo. Para nuestro gato, el simple reflejo de un pequeño insecto o una partícula de polvo en la pared pueden captar su atención por horas y horas seguidas.Simplemente los seres humanos estamos sometidos a un bombardeo de información, publicidad, imágenes y sonidos que recibimos diariamente y que dificulta enormemente nuestra capacidad de concentración y anestesia nuestra percepción del mundo. Nuestro cerebro se adapta para ignorar los detalles para enfocar nuestra atención en lo que se considera realmente importante. Así que, si tu gato se queda mirando fijamente a la nada, no debes asustarte ni preocuparte.Los gatos son capaces de ver la luz del sol reflejándose sobre una mota de polvo o escuchar los clavos de nuestros cuadros moviéndose en los días de viento. Y cuando esto ocurre, se quedan inmóviles hasta que se aseguran de que tal sonido o luz no supone una amenaza para ellos.Además, los bigotes del gato, sus cejas y el pelaje de sus patas también reciben información imperceptible para nosotros. Estos sentidos agudizados les sirven para orientarse y les ofrecen información espacial al detectar cualquier vibración. Así que, no debes asustarte si tu gato se queda en un momento dado como ‘poseído por una fuerza superior’, al contrario, debes sentirte impresionado por sus 'superpoderes'.

Noticias

animales, gatos