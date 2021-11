https://mundo.sputniknews.com/20211103/eeuu-reafirma-total-confianza-en-datos-que-avalan-aplicacion-de-tercera-dosis-de-pfizer-1117855662.html

EEUU reafirma "total confianza" en datos que avalan aplicación de tercera dosis de Pfizer

EEUU reafirma "total confianza" en datos que avalan aplicación de tercera dosis de Pfizer

WASHINGTON (Sputnik) — La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) tiene plena confianza en los datos de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, a pesar... 03.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-03T17:25+0000

2021-11-03T17:25+0000

2021-11-03T17:27+0000

eeuu

pfizer

covid-19

biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1117855633_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_77b0c8d029cd9a2097e644d1a3090825.jpg

"Aunque la agencia no puede comentar más en este momento sobre este asunto en curso, la FDA tiene plena confianza en los datos que se utilizaron para respaldar la autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y la aprobación de la Comirnaty", dijo Hunt. Aunque la agencia no puede comentar más en este momento sobre este asunto en curso, la FDA tiene plena confianza en los datos que se utilizaron para respaldar la autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y la aprobación de la Comirnaty", dijo Hunt.El 2 de noviembre, la revista BMJ informó que los investigadores involucrados en los ensayos clínicos de la vacuna COVID-19 de Pfizer participaron en prácticas científicas deficientes que comprometieron la integridad de los datos.El Grupo de Investigación de Ventavia falsificó datos, no cegó a los pacientes, empleó vacunadores con capacitación inadecuada y tardó en dar seguimiento a los eventos adversos informados en el ensayo fundamental de fase 3 de Pfizer, dijo el exdirector regional Brook Jackson, según el informe.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, pfizer, covid-19, biontech