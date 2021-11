https://mundo.sputniknews.com/20211103/eeuu-quiere-ver-aplastadas-las-verdades-de-julian-assange-1117868148.html

Desde abril de 2019 Julian Assange se encuentra privado de libertad en la cárcel británica de alta seguridad, en Belmarsh. Previo a su condena, pasó siete años bajo asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.EEUU busca condenarlo por publicaciones que revelaron información sobre varios crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos del país norteamericano en Afganistán e Irak.En enero de 2021, la corte británica había rechazado el pedido de extradición por parte de Washington, argumentando que las condiciones de reclusión en ese país serían "inhumanas".La política y diplomática argentina Alicia Castro, exembajadora en Venezuela (2006 y 2011) y en Reino Unido (2012-2015), dijo a Telescopio que otro de los argumentos de la Corte fue que corría riesgo la propia vida del periodista.El Gobierno de EEUU no se da por vencido y este 27 de octubre apeló la decisión de la jueza, desestimando sus argumentos. De ser hallado culpable, Assange puede enfrentar una pena de 175 años de prisión.Castro señaló que el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer "ha dicho que no ha visto un caso de tortura física y psicológica tan agraviante como el que se le ha sometido a Assange desde el año 2010".La diplomática, cercana al periodista australiano, dijo que los cargos fueron "fabricados". Y agregó que confía en el sistema de trabajo de Assange, quien verificaba toda la información que recibía.Para la entrevistada, EEUU intenta dejar a Assange en un limbo que se le haga insoportable, y agregó que este "no es solo el limbo de Julián Assange, sino es el limbo del periodismo de investigación".El presidente de EEUU, Joe Biden debería "reflexionar" sobre "el papel que le da a la libertad de prensa, a la libertad de información y a la libertad de las personas", finalizó Castro.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

