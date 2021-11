https://mundo.sputniknews.com/20211103/cuba-inicia-fase-ii-de-ensayos-clinicos-en-convalecientes-covid-19-y-alergicos-1117861581.html

Cuba inicia fase II de ensayos clínicos en convalecientes COVID-19 y alérgicos

Cuba inicia fase II de ensayos clínicos en convalecientes COVID-19 y alérgicos

LA HABANA (Sputnik) – El ensayo clínico fase II de la vacuna Abdala y el candidato vacunal Mambisa, desarrollados en Cuba, en convalecientes de COVID-19 y... 03.11.2021, Sputnik Mundo

"Se inició en Hospital Ameijeiras el estudio clínico fase II con Abdala y Mambisa para convalecientes de COVID-19 que no hayan sido vacunados, incluidos los alérgicos al tiomersal (timerosal). Al finalizar, recibirán resultados de la respuesta inmunológica a la infección natural y dosis de refuerzo", destacó el CIGB en su cuenta de Twitter.La vacuna Abdala es la primera vacuna contra el COVID-19 desarrollada y producida en Cuba y América Latina, cuyo uso de emergencia fue autorizado en la isla el 9 de julio pasado, luego de demostrar una eficacia de 92,28% mediante un esquema de tres dosis.El timerosal, también llamado tiomersal, es un químico que se usa como antiséptico y convervante en las vacunas y puede provocar reacciones alérgicas.En tanto, Mambisa aún es candidato vacunal, y se aplica mediante un spray nasal, o dispensador en gotas, elaborado sobre una plataforma de antígenos producidos de forma recombinante, según los expertos.El CIGB precisa que los interesados en participar en este ensayo clínico fase II deben tener edades comprendidas entre los 18 y 80 años y no deben haber recibido ninguna vacuna antes o después de contraer la enfermedad.La fase I del ensayo clínico con estos inmunizantes de producción nacional, que se realizó en julio pasado, en el hospital clínico quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en La Habana, incluyó a 120 personas,Además, Cuba cuenta con otros dos fármacos aprobados para uso de emergencia contra el COVID-19, Soberana 02 y Soberana Plus, producidos por el Instituto Finlay de Vacunas.Desde fines de julio pasado, Cuba inició una campaña de vacunación masiva contra el COVID-19.Al 1 de noviembre, se llevan administradas 25.869.765 dosis de las vacunas nacionales Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala, según consigna el Ministerio de Salud Pública en su sitio web.

