Un misterioso objeto cósmico explota continuamente y los científicos no saben por qué

Un misterioso objeto cósmico explota continuamente y los científicos no saben por qué

Unos astrónomos han detectado un misterioso objeto cósmico capaz de disparar más de 1.600 ráfagas de energía en un corto período de tiempo.

Las explosiones de energía en cuestión se tratan de ráfagas rápidas de radio —FRB, por su siglas en inglés—. Este fenómeno enigmático, observado por primera vez el 2007, produce pulsos en la parte de radio del espectro electromagnético. Estos pulsos duran apenas una fracción de segundo, pero emiten tanta energía como lo hace el Sol a lo largo de todo un año.En general, las FRB emiten energía una única vez, pero existen algunos que repiten sus explosiones. Este es el caso de un objeto llamado FRB 121102, ubicado en una galaxia enana a unos 3.000 millones de años luz de distancia de nuestro planeta, detalla Live Science (LS).Un grupo de astrónomos decidió, entonces, mirar más de cerca a este objeto. Para ello utilizaron el telescopio esférico de quinientos metros de apertura —FAST, por sus siglas en inglés—, ubicado en el suroeste de China. Este es el radiotelescopio más sensible del mundo, explica Bing Zhang, astrofísico de la Universidad de Nevada (Estados Unidos).La mayor parte de las ráfagas rápidas de radio ocurren en ubicaciones en el universo extremadamente distantes de nuestro planeta, lo que los hace difíciles de estudiar. Sin embargo, el año pasado, los astrónomos encontraron una FRB dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo que les permitió determinar que la fuente de las FRB era una especie de estrella muerta llamada magnetar.También llamados magnetoestrellas, los magnetares se forman a partir de cadáveres estelares ultradensos conocidos como estrellas de neutrones. Si bien todas las estrellas de neutrones tienen fuertes campos magnéticos, algunas presentan campos magnéticos especialmente intensos capaces de deformar su comportamiento. Estos son los magnetares.Aún no se ha determinado si todas las FRB son magnetares. Tampoco se sabe cómo las magnetoestrellas dan origen a estas ráfagas de radio.Sin embargo, Zhang sostiene que si FRB 121102 es, de hecho, un magnetar, las ráfagas ocurren directamente en la superficie de la estrella, al contrario de lo que suelen creer los especialistas.Los científicos que estudian las FRB suelen creer que ocurren en el gas y el polvo alrededor de los cuerpos cósmicos. Pero FRB 121102 ha presentado explosiones en rápida sucesión, con sólo algunas milésimas de segundo de intervalo. Eso significa que no podrían haber venido del gas y el polvo circundantes, agregó Zhang.Eso se debe a que dicho material interestelar necesitaría tiempo para calentarse para disparar las ondas de radio y luego enfriarse antes de que pueda liberar otra ráfaga. Las fracciones de segundo entre las emisiones de FRB 121102 no son suficientes para que este proceso ocurra repetidamente.Si bien la investigación sugiere que FRB 121102 es una magnetoestrella, los resultados todavía no son conclusivos. El magnetar encontrado en nuestra galaxia el año pasado, por ejemplo, no emite tantas explosiones en tan poco tiempo.La investigación se publicó en la revista científica Nature.

