Su mascota le destruye el pasaporte y la explicación a las autoridades mexicanas se hace viral

Un politólogo mexicano se quedó sin su pasaporte después de que su perrita, llamada Simona, lo destruyera a mordiscos. Al momento de tramitar el reemplazo del... 02.11.2021, Sputnik Mundo

Cuando Javier Márquez acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para reemplazar su pasaporte destruido, le solicitaron explicar los hechos sobre cómo se deterioró este documento. Un procedimiento estándar que la SRE solicita para hacer este tipo de trámites.El politólogo Javier Márquez no había presenciado lo ocurrido, al llegar a su casa se dio cuenta de que su mascota dejó su documento destruido. No sabía cómo narrar la solicitud de la dependencia estatal y decidió ponerle creatividad para que acepten su solicitud adjunta a la evidencia.La publicación de Javier Márquez en Twitter tiene más de 52.000 me gusta y ha generado varios memes en las redes sociales.El incidente tuvo un final feliz, tanto para Javier Márquez como para su perrita Simona. El mismo día que tramitó el reemplazo de su documento, le emitieron un nuevo pasaporte y los funcionarios de la oficina de pasaportes de Coyoacán le enviaron a Simona comida canina para que no vuelva a masticar el pasaporte de su dueño.

