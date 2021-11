https://mundo.sputniknews.com/20211102/sabes-cuales-son-las-10-mejores-universidades-de-america-latina--segun-una-lista-del-us-news-1117789297.html

¿Sabes cuáles son las 10 mejores universidades de América Latina?

¿Sabes cuáles son las 10 mejores universidades de América Latina?

Según una lista del US News College de EEUU, entre las universidades más destacadas de América Latina para 2022 aparecen dos de Brasil y una de Chile.

2021-11-02T03:33+0000

2021-11-02T03:33+0000

2021-11-02T03:34+0000

américa latina

brasil

chile

ranking

méxico

En la web del US News College se precisa que "estas universidades se han clasificado numéricamente en función de sus posiciones en las clasificaciones generales de las mejores universidades mundiales".En la lista aparecen por orden así:1. Universidad de Sao Paulo, BrasilLa casa de estudios de Sao Paulo, se situó la primera entre las mejores universidades de América Latina y en el puesto 115 entre las mejores universidades globales. Cuenta actualmente con 82.323 estudiantes.2. Universidad Estatal de Campinas, BrasilInstitución ubicada en la ciudad del mismo nombre, también en el estado de Sao Paulo. Aparece en el puesto 275 entre las mejores universidades del mundo. Cuenta con 29.466 estudiantes.3. Universidad Pontificia Católica de ChileSituada en el puesto número tres entre las mejores del continente y considerada la 308 en el concierto mundial de universidades. Tiene 29.756 alumnos.4. Universidad Federal de Río de JaneiroTambién una universidad de Brasil se colocó en el cuarto lugar. Y en el 376 de las mejores casas del mundo. Tiene 53.221 estudiantes.5. Universidad de Chile, Santiago de ChileEl US News College siyuó a la universidad estatal chilena en el puesto 392 en el concierto mundial de casas de estudio superior. Cuenta con 37.264 matriculados.6. Universidad de Buenos Aires, ArgentinaEs la única universidad argentina que se posicionó entre las primeras 10 de Latinoamérica. En la lista global aparece en el puesto 402.Cuenta con 308.748 alumnos.7. Universidad Nacional Autónoma de MéxicoA nivel global se sitúa en el puesto 408 y la séptima mejor de su tipo en América Latina para el año próximo. Tiene en la actualidad 167.254 estudiantes.8. Universidad Federal de Rio Grande do Sul, BrasilLa universidad de la ciudad de Porto Alegre, aparece entre las primeras 10 mejores del continente, y la 425 en la lista mundial.9. Universidad Federal de Minas Gerais, BrasilEsta casa de estudios se encuentra en la ciudad de Belo Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. La novena en América Latina y la 456 en el índice mundial. Cuenta con 39.070 alumnos.10. Universidad Estadual PaulistaTambién ubicada en la ciudad de Sao Paulo. Se situó en el puesto 471 a nivel global y cuenta con 46.634 alumnos.

