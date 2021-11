https://mundo.sputniknews.com/20211102/que-dejo-la-cumbre-del-g20-1117826424.html

¿Qué dejó la cumbre del G20?

La reunión de los líderes de las 20 naciones más desarrolladas del mundo abordó el problema del calentamiento global y el combate a la pandemia, entre otros temas.

2021-11-02T22:05+0000

¿Qué dejó la cumbre del G20? La reunión de los líderes de las 20 naciones más desarrolladas del mundo abordó el problema del calentamiento global y el combate a la pandemia, entre otros temas. El analista argentino Andrés Serbin y el economista Francisco Cantamutto dialogaron con 'Telescopio' sobre los resultados de la cumbre en Roma.

Las negociaciones en el G20 fueron complejas y la expectativa se dirige a los anuncios resultantes de la Cumbre del Clima COP26 que se celebra hasta el 12 de noviembre en Glasgow (Escocia)."El encuentro [del G20] dejó en evidencia que hubo un error de cálculo en la intención de EEUU de promover el multilateralismo", dijo a Telescopio el antropólogo argentino Andrés Serbin, autor especializado en América Latina y el Caribe, Rusia, Eurasia y en Asia Pacifico.El experto sostuvo que ​el Gobierno de Joe Biden "apuntaba a promoverlo desde esta instancia. Pero en este mundo, tal multilateralismo no incluye a todos los actores importantes porque básicamente hay países que no están de acuerdo con lo que se plantea, como China o Rusia"."China planteó prolongar el plazo para ajustar las emisiones y Rusia tenía la expectativa de que el G20 tomara una posición sobre el combate a la pandemia y se aprobaran todas las vacunas para inocular a nivel global al 40% de la población planetaria este año y al 70% el año entrante", agregó.Para el especialista, "el epicentro de la tensión está en el área del Indo-Pacífico y en el Estrecho de Taiwán, a lo que se suman las posiciones que están tomando los diferentes actores involucrados".Otro punto a considerar es el acuerdo sobre el impuesto global del 15% a las empresas multinacionales, medida debatida durante varios años, y que intenta desalentar la evasión a través de los paraísos fiscales.La iniciativa fue alcanzada bajo la mediación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cuenta con la suscripción de 140 países.Sobre la posibilidad de que se concrete una reforma global fiscal, para Serbin se trata de una iniciativa "muy sensata", aunque aclaró que debe ser "una decisión global con una manera de implementarla, donde ese saldo pueda ser utilizado en provecho del desarrollo de los países de renta baja, lo cual sería extraordinariamente positivo".Por su parte, Francisco Cantamutto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina, afirmó que se trata de "una gran noticia". Sin embargo, realizó puntualizaciones.Cantamutto agregó que, asimismo, resulta un retroceso en el sentido que "se apostaba a una alícuota más alta y a algunos países se les permitió tener maneras de sortear estos impuestos”.“No es suficiente para enfrentar la evasión fiscal porque no se avanza en una regulación significativa de las guaridas fiscales y los mecanismos de ocultamiento que incluye, no solo pequeños países del caribe, sino a los grandes centros financieros", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

