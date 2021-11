https://mundo.sputniknews.com/20211102/por-que-la-cumbre-climatica-cop26-no-salvara-el-planeta-1117828022.html

Por qué la cumbre climática COP26 no salvará el planeta

Por qué la cumbre climática COP26 no salvará el planeta

De no cumplirse los objetivos a tratar en la cumbre COP26, los países participantes advierten sobre un futuro de tormentas, incendios, sequías y olas de calor que se vuelven cada vez más graves y potencialmente mortales, con cada fracción de grado de calentamiento por encima de 1,5°C.Apenas hay posibilidad de que los casi 200 países reunidos en Escocia acepten soportar la carga económica y política para realizar el tipo de reducciones radicales de emisiones necesarias para alcanzar ese objetivo, informa Politico.Oliver Geden, experto en economía política del cambio climático del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad dijo que actualmente no es plausible que esto suceda porque ni siquiera contamos con unas primeras señales de que los grandes jugadores quieran hacerlo.A pesar de los grandes avances desde que se firmó el Acuerdo de París hace seis años, el límite de 1,5 grados ya es un objetivo difícilmente alcanzable, pero que no se abandona porque el proceso climático de la ONU depende de al menos alguna creencia optimista de que la humanidad puede salvarse a sí misma del desastre.Se ha hablado de la COP26 como la última oportunidad para el objetivo de 1,5 grados, pero los Gobiernos ya están planeando una reunión de la COP27 de 2022, muy probablemente en Sharm El-Sheij, Egipto.Algunos de los principales asesores gubernamentales en Europa ya se están preparando en privado para explicar al público por qué 1,6 o 1,7 grados podrían no significar un fracaso total. Pero no pueden dejar caer el objetivo por completo.Jugar a echarse la culpaOccidente ha señalado a los países en desarrollo, especialmente a China, India e Indonesia, por no hacer lo suficiente para reducir las emisiones. Pero esos grandes emisores y los países en desarrollo más pobres culpan a los países ricos por no hacer lo suficiente con sus propias emisiones o por no dar suficiente dinero en efectivo para ayudar a los más pobres a ecologizar sus economías y hacer frente al cambio climático.Los países ricos se comprometieron a ofrecer 100.000 millones de dólares al año en financiamiento climático para 2020, pero ahora dicen que no alcanzarán esa marca hasta 2023. Sin el efectivo, algunos países en desarrollo no están dispuestos a ceder en emisiones.Si los ricos quieren perseguir un espejismo, deberían reducir sus propias emisiones más rápido de lo que planean actualmente, dijo Rajani Ranjan Rashmi, exnegociador climático líder de India, y agregó: “En cualquier caso, ya hemos alcanzado el techo de 1,5 grados. Ya sea que lo hagamos o no".Por otro lado, James Hansen, el excientífico de la NASA cuya evidencia ante el Congreso en 1988 se consideró un hito en la conciencia pública de que las emisiones de gases de efecto invernadero estaban calentando peligrosamente la Tierra, dijo que la lentitud de los Gobiernos y los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera hacen que detener el calentamiento en 1,5 ℃ sea "inalcanzable".La última revisión amplia de estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la máxima autoridad científica en el tema, trazó un solo escenario en el que 1.5 es posible. Otros investigadores, incluido el autor del IPCC, Piers Forster, señalan eso y dicen que "el aumento de temperatura 'todavía' puede limitarse a 1,5 grados". Pero actualmente no hay indicios de que se esté desarrollando un plan de rescate de este tipo.Un lento esfuerzoLa perspectiva sombría para la cumbre COP26 se debe en gran parte a que el resultado se preparó mucho antes de que los delegados se presentaran en Glasgow. La mayoría de los países ya han indicado cuánto, o qué poco, están dispuestos a hacer antes de las conversaciones, y las promesas actuales implican un calentamiento de alrededor de 2,7 grados centígrados.Más de la mitad de los países del mundo han presentado planes mejorados, el avance clave del acuerdo de París que pedía a cada país que hiciera una promesa climática y luego aumentara gradualmente esas promesas. Pero muchas de esas promesas no están respaldadas por planes para reducir las emisiones en esta década y, sumadas, están muy por debajo de los 1,5 grados. Falta la voluntad política para hacer más, incluso en los países más ricos del mundo, que hablan muy bien de abordar el calentamiento global.Ha habido mucha presión sobre China para cambiar la fecha que prometió que sus emisiones alcanzarán su punto máximo de "antes de 2030" a algo más parecido a 2025. No se ha movido, aunque ha prometido dejar de financiar proyectos extranjeros de carbón.Estados Unidos ha promocionado su regreso al Acuerdo de París después de Trump como un nuevo amanecer y cuadruplicó su oferta de financiamiento climático a los países más pobres. Pero todavía está muy por detrás de la UE y varias evaluaciones de su parte justa. Elevó su objetivo de reducir las emisiones a la mitad de esta década, pero el resultado aún está en duda en el Congreso.Los planes climáticos de la Unión Europea, que apuntan a reducir las emisiones en un 55 % para el final de la década y volverse climáticamente neutrales para 2050, están bajo una presión creciente de los países que miran la emergencia de precios de la energía en curso y se preocupan por los costos económicos del bloque. Green Deal.En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dijo en una conferencia de prensa: Para cuando termine la COP26, salvo un colapso total de las conversaciones, se espera que el optimismo de Johnson sea la principal conclusión de los líderes. El mensaje que surgirá de Glasgow será tranquilizador: pasos pequeños pero significativos y puertas y ventanas que se cierran, pero aún no se cierran.

