Nicaragüenses repudian en redes sociales sanciones de Facebook a sandinistas

"La censura política del gobierno de los Estados Unidos es tan, tan descarada: esta noche (1 de noviembre), exactamente una semana antes de las elecciones en Nicaragua, Facebook/Instagram suspendió las cuentas de muchos prominentes periodistas, activistas y medios de comunicación sandinistas izquierdistas", denunció en un artículo de opinión publicado en la propia red el periodista estadounidense Ben Norton, del medio independiente The Grace Zone.A través de un comunicado de Facebook informó la eliminación de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram en Nicaragua, supuestamente por tener como objetivo audiencias domésticas y estar vinculadas al gobernante FSLN."Si dicen que estamos perdidos y que el 7 de noviembre el FSLN perderá las elecciones, entonces por qué mandaron a cancelar las cuentas a los militantes sandinistas?, se pregunta en Twitter el usuario Charley José (@CharleyJose87).Karla Mendoza (@KeyciMalibu) escribió que el próximo domingo "Meta (nombre con que la compañía comenzó a cotizar desde la pasada semana) no podrá callarnos ni detener el inminente triunfo de FSLN".El Zenzontle Guerrillero, un medio de comunicación en línea que cuenta con 28.633 seguidores en Facebook se enfocó de manera casi exclusiva a denunciar lo que considera un ataque a la soberanía de Nicaragua y destaca un mensaje de confianza en el triunfo electoral del FSLN a solo días de la cita en las urnas.Otros mensajes refirman que aunque el coloso de Internet bloquee las redes sociales del sandinismo nada ni nadie detendrá una victoria electoral que auguran será colosal.Medios de la derecha nicaragüense y afines se refieren a la medida como el cierre de una granja de trolls administrada por el Gobierno de Nicaragua.El Poder Ejecutivo del país más extenso de Centroamérica aún no emite un pronunciamiento sobre la sanción mediática, que se suma a las de índole financiera contra altos cargos de la administración a partir de 2018.

