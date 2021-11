https://mundo.sputniknews.com/20211102/misteriosa-muerte-en-el-hotel-palace-de-madrid-cuarto-revuelto-y-el-cadaver-sin-signos-de-violencia-1117810323.html

Misteriosa muerte en el Hotel Palace de Madrid: cuarto revuelto y el cadáver sin signos de violencia

Las primeras pesquisas aseguran que podría haber sido una muerte natural. Otras hipótesis aseguran que el fallecido pudo haber sido víctima de robo. 02.11.2021, Sputnik Mundo

españa

madrid

hotel

cadáver

muerte

misterios

Los hoteles son en ocasiones el escenario donde suceden las leyendas y las escenas de misterio en novelas, películas y series de televisión. Sin embargo, la historia que le vamos a contar no se trata de ficción ni de ningún guion de cine. Sucedió en Madrid en uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de la capital, en el Hotel Westin Palace. Un hombre sudamericano de 42 años llegó al alojamiento el jueves 28 de octubre al hotel para hospedarse durante el Puente de Todos los Santos. Los trabajadores del recinto empezaron a sospechar de que algo extraño estaba sucediendo después de dejar de percibir movimientos del huésped durante todo un día y decidieron llamar a la Policía para que investigara su paradero. Cuando llegaron los agentes, se cumplió el presentimiento que tenían los empleados, pues encontraron el cadáver del varón sin signos de violencia, ni moratones, ni tampoco indicios de asfixia. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de una muerte natural. No obstante, el equipo de la Brigada de la Policía Científica que realizó la inspección de la habitación encontraron el cuarto revuelto y se dieron cuenta de que faltaban algunas de sus pertenencias, por lo que se podría tratar de un robo. Además, según ha publicado el diario El Mundo, el fallecido pudo haber ingerido algún tipo de droga mientras mantenía relaciones sexuales con otros invitados. No será hasta que se le practique la autopsia cuando se redacte el informe final que determine las causas reales de la muerte. El cuerpo del huésped ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal y aún no ha sido reclamado por ningún familiar.

madrid

