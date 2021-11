https://mundo.sputniknews.com/20211102/jefe-de-diplomacia-europea-resta-legitimidad-a-las-elecciones-en-nicaragua-1117825719.html

Jefe de diplomacia europea resta legitimidad a las elecciones en Nicaragua

LIMA (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de visita en Lima, afirmó que las elecciones del próximo domingo en Nicaragua carecen de... 02.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

nicaragua

ue

josep borrell

"Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake (farsa). Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor (presidente, Daniel) Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones", expresó el alto representante de la Unión Europea en un encuentro con medios extranjeros en Perú.Borrell añadió que la situación en Nicaragua es "una de las más graves que hay en la actualidad" en el todo el continente."No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario", afirmó respecto a las elecciones.El líder europeo se refirió a los más de 30 políticos, empresarios y comunicadores presos desde los primeros días de junio en el país centroamericano, entre los que se encuentran siete opositores (Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre) que habían manifestado su intención de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones generales del 7 de noviembre.El Gobierno de Nicaragua, por su parte, afirma que en su país no existe ningún candidato presidencial detenido, sino agentes extranjeros que están siendo objeto de procesos legales.El 7 de noviembre, 4.478.334 nicaragüenses podrán concurrir a las urnas por octava ocasión desde 1984 a fin de votar por la fórmula presidencial, los 92 diputados a la Asamblea Nacional (Legislativo) y los 20 al Parlamento Centroamericano.

