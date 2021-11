https://mundo.sputniknews.com/20211102/intento-el-submarino-connecticut-ocultar-su-presencia-en-el-mar-de-china-meridional-1117802388.html

¿Intentó el submarino Connecticut ocultar su presencia en el mar de China Meridional?

¿Intentó el submarino Connecticut ocultar su presencia en el mar de China Meridional?

MOSCÚ (Sputnik) — El submarino estadounidense Connecticut que sufrió un accidente en el octubre, intentó ocultar su presencia en el mar de China Meridional... 02.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-02T14:02+0000

2021-11-02T14:02+0000

2021-11-02T14:02+0000

defensa

eeuu

china

asia

mar del sur de china

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1117000070_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f0c8a8f3cc79384b2ad4d9241a4d7935.jpg

"Probablemente no usaron el régimen activo del complejo hidroacústico, activaron el régimen de detección y goniometría hidrofónica (...) ocultando su presencia (...) La detección y goniometría hidrofónica, por supuesto, no permite detectar algo", declaró a Sputnik Krávchenko.El Instituto Naval de Estados Unidos (USNI, por sus siglas en inglés) informó antes que el objeto no identificado con el que colisionó la nave era una montaña submarina no cartografiada.Según el almirante, la montaña submarina podría estar realmente ausente en los mapas estadounidenses porque "las montañas crecen, es muy posible". Tampoco descartó su origen artificial, suponiendo que pudo haber sido hecha por China para excluir el paso de los submarinos.Los militares estadounidenses informaron antes que el submarino de ataque rápido USS Connecticut, de la clase Seawolf, chocó contra un objeto no identificado mientras estaba sumergido en aguas internacionales de la región del Indo-Pacífico.El medio USNI News comunicó que 11 marineros norteamericanos sufrieron lesiones como resultado del incidente.Durante decenas de años China ha mantenido una disputa territorial con varios países vecinos por unas islas ubicadas en el mar de China Meridional. En la plataforma continental de estas islas se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (islas Paracelso), Nansha (Spratly) y Huangyan (arrecife de Scarborough).En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas.

https://mundo.sputniknews.com/20211023/publican-la-primera-foto-del-submarino-nuclear-de-eeuu-tras-la-averia-en-el-mar-del-sur-de-china-1117443540.html

eeuu

china

asia

mar del sur de china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, china, asia, mar del sur de china, 🛡️ zonas de conflicto