Esto es lo que nunca debes hacer con los neumáticos de tu automóvil

Los neumáticos son una parte esencial de un automóvil, por lo que es importante asegurarse siempre de que no generen peligros. Antón Shaparin, vicepresidente... 02.11.2021, Sputnik Mundo

El precio elevado de los neumáticos hace que muchos busquen soluciones para alargarles la vida a estas piezas. Existen ciertas medidas prácticas que se pueden tomar para ello, sostiene Shaparin.Los neumáticos son objeto de desgaste natural, pero es posible evitar su desgaste prematuro, afirma el especialista. Para preservar las gomas por más tiempo, Shaparin recomienda seguir dos reglas básicas: desplazarse con cautela y frenar suavemente. Alerta, sin embargo, que si el neumático ya está desgastado, entonces tratar de repararlo no solo es inútil, sino también peligroso.De acuerdo con el experto, la práctica de recapar los neumáticos, por ejemplo, es "absolutamente inútil".El especialista alerta también sobre el peligro de otras soluciones, en particular, la de cortar la banda exterior del neumático de manera a hacer más profundas sus ranuras.En un intento de ahorrar, muchos individuos recurren a la compra de neumáticos usados. En estos casos también es necesario tener en cuenta algunas medidas de seguridad. Ante todo, el especialista dijo que es necesario observar el año en que se fabricó el neumático; lo ideal es que sea hace menos de tres años.Otra cosa que se debe observar es si el desgaste es uniforme, es decir, si no hay más desgaste en un lado que en el otro. Además, se debe asegurar de que no haya parches y tampoco protuberancias en los neumáticos, lo que aumenta el riesgo de que exploten.Las condiciones de almacenamiento de las llantas tienen un impacto directo en su estado. Idealmente, deben colocarse en ruedas y apilarse horizontalmente en una columna una encima de la otra. No se deben guardar verticalmente, tampoco colgarlas.

