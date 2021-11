https://mundo.sputniknews.com/20211102/este-es-el-peligro-que-corre-tu-salud-al-hacer-la-dieta-keto-1117820520.html

Este es el peligro que corre tu salud al hacer la dieta keto

La dieta keto o cetogénica ha ganado adeptos; sin embargo, seguir este riguroso plan de alimentación puede tener repercusiones en tu salud. Te explicamos. 02.11.2021, Sputnik Mundo

La llamada dieta keto consiste en tener un consumo bajo de carbohidratos, moderarse con las proteínas y tener una alta ingesta de grasas con la finalidad de que el organismo las metabolice y se convierten en cuerpos cetónicos y así producir energía. Aunque a primera vista este plan alimenticios puede parecer bueno e inofensivo, lo cierto es que especialistas de la salud advierten sobre las repercusiones que puede acarrear a la salud. De acuerdo con Andrea del Carmen Hernández, licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey, esta dieta está pensada para el manejo terapéutico de niños con epilepsia, por ser baja en hidratos. Para las personas que no padezcan esta enfermedad, este plan de alimentación tiene desventajas porque se somete al organismo a un reto metabólico, se genera un cambio en los macronutrientes y se ven afectados los contenidos de vitaminas, minerales y electrolitos que una dieta equilibrada proporciona; además, se presentan malestares gastrointestinales e incluso irritabilidad, advirtió la experta durante el conversatorio "Mejor no, porque engordo" organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con la académica de la Facultad de Psicología (FP), Cecilia Guadalupe Silva Gutiérrez, el peso ideal no existe, pues este depende de la constitución, altura, actividad, condición física, edad y sexo de las personas.

