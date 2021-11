https://mundo.sputniknews.com/20211102/espana-es-el-tercer-pais-con-mayor-tasa-de-pobreza-infantil-de-europa-1117795787.html

España es el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de Europa

MADRID (Sputnik) — España es el tercer país de Europa con mayor tasa de pobreza infantil, según denuncia un informe publicado por Save The Children, que... 02.11.2021, Sputnik Mundo

Pese a que España se destaca como uno de los países peor posicionados en el ranking, el informe subraya que "ningún país europeo está libre de la pobreza infantil" pese a tratarse de "una de las regiones más ricas del mundo"."Antes de la pandemia del coronavirus 18 millones de niños y niñas —aproximadamente 1 de cada 4— crecían en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE y tras la crisis de la COVID-19 esta cifra, que ya ha alcanzado los 20 millones, puede aumentar todavía más si no se toman medidas urgentes", alerta Save The Children.El informe constata que los niños y niñas que crecen en familias monomarentales o numerosas, de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más afectados por la pobreza.Además, el documento subraya que en países como España o los Países Bajos cerca del 40 por ciento de niños en riesgo de pobreza proceden de familias con empleo, lo que "desmiente el mito de que el empleo sea una garantía de no crecer en pobreza".Ante este escenario, Save The Children pide al Gobierno de España actuar de forma más contundente contra la pobreza infantil, por ejemplo, con un rediseño del sistema fiscal que propicie la concesión de más ayudas económicas a las familias vulnerables.En ese sentido, Andrés Conde, director ejecutivo de la organización en España, también señaló que los fondos Next Generation EU para la recuperación tras la pandemia ofrecen una oportunidad de "invertir en la próxima generación" y asignar recursos para intentar "que ningún niño quede atrapado en el ciclo intergeneracional de la pobreza".

