https://mundo.sputniknews.com/20211102/desde-londres-dan-por-liberado-el-pesquero-britanico-que-francia-desvio-a-le-havre-1117792140.html

Desde Londres dan por liberado el pesquero británico que Francia desvió a Le Havre

Desde Londres dan por liberado el pesquero británico que Francia desvió a Le Havre

LONDRES (Sputnik) — El secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, George Eustice, dijo que Francia liberó el arrastrero Cornelis apresado la semana pasada... 02.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-02T09:37+0000

2021-11-02T09:37+0000

2021-11-02T09:43+0000

internacional

francia

reino unido

londres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1117792448_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c488ee5b48dfdd95f9c448f19588b0e.jpg

"Entiendo que el barco ya ha sido liberado y creo que serán necesarias más discusiones, claramente hubo un error administrativo en algún momento", declaró Eustice al canal de televisión Sky News. "No hemos llegado al fondo del asunto, pero tengo entendido que ese barco ha sido liberado", agregó.El funcionario británico se mostró satisfecho de que París haya "dado un paso atrás" tras haber amenazado a Londres con acciones en medio de una disputa sobre licencias de pesca.Según Eustice, "Francia claramente ha tomado la decisión de no implementar algunas de las decisiones con las que amenazó el miércoles pasado [27 de octubre]". "Lo acogemos con gran satisfacción", añadió el ministro.La secretaria de Exteriores británica, Liz Truss, amagó el 1 de noviembre con tomar acciones legales contra Francia si no retiraba dentro del plazo de 48 horas las amenazas hechas contra el Reino Unido en medio de la disputa pesquera.El pasado 27 de octubre, Francia impuso multas a dos pesqueros británicos en un control rutinario frente a Le Havre y desvió uno de esos barcos al muelle para traspasarlo a la autoridad judicial. El capitán del arrastrero Cornelis, Gert Jan, deberá comparecer el 11 de agosto de 2022 ante un tribunal por "actos de pesca marítima no autorizada" en aguas francesas, infracción que podría acarrearle una multa de 75.000 euros y sanciones administrativas.Molesto por el escaso número de licencias de pesca que Londres concedió a barcos franceses, París había anunciado la intención de prohibir a partir del 2 de noviembre el desembarco de pesqueros británicos en varios puertos de Francia y endurecer los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad en relación con esos barcos y los camiones que viajan hacia o desde el territorio británico. También mencionó la posibilidad de limitar el suministro de energía eléctrica a islas británicas del canal de La Mancha, que la reciben por un cable submarino desde Francia.El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses, de hasta 12 metros de eslora, recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo pos-Brexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización.

https://mundo.sputniknews.com/20211029/londres-y-paris-batallan-por-el-derecho-a-pescar-en-el-pos-brexit-1117694261.html

francia

reino unido

londres

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, reino unido, londres