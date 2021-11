https://mundo.sputniknews.com/20211102/del-fusil-antisandinista-al-microfono-que-augura-triunfo-de-ortega-1117824567.html

Del fusil antisandinista al micrófono que augura triunfo de Ortega

Egresado de la Academia Militar como teniente de caballería de la Guardia Nacional, en la que se apoyaba el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza Debayle, comandante de la Resistencia Nicaragüense (la Contra) en los años 80, diputado a la Asamblea Nacional por dos períodos, con más de 11 años sin militar en ningún partido político, aunque mantiene su ideología liberal, Enrique Quiñonez dialogó con Sputnik en la sede de su empresa de transporte terrestre NicaBus, que cubre la ruta Managua-San José.Aficionado de los Dantos, el club de béisbol del Ejército de Nicaragua, copropietario de Radio 800, donde es el anfitrión del programa de análisis Choque de Opiniones, asegura que en el umbral del nuevo milenio hizo el programa radial más antisandinista de la historia.Pero ahora Quiñonez es tan crítico de la oposición como una vez lo fue del sandinismo, y los que una vez militaron en su mismo bando lo acusan de "zancudo" (colaboracionista), algo que no le provoca ronchas, pues considera que la vida política del país le da la razón a sus comentarios.Si de algo se ufana el hombre de acción es de en política llamar al pan, pan, y al vino, vino. Y de gerenciar una radio que tiene la antena más potente de Centroamérica.Ortega reinventado"Cuando Daniel Ortega regresa al poder, el 10 de enero de 2007 y va a la Asamblea Nacional (parlamento) yo como diputado y jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista le negué mi voto de confianza, le dije iba a esperar para ver su actuación como presidente", aclara recién iniciada la plática.La confianza de Quiñonez raya en lo absoluto cuando vaticina el cuarto triunfo electoral consecutivo de Ortega en las elecciones del 7 de noviembre."Ese voto de confianza que le negué a él en su momento, hoy es todo lo contrario", afirma.Quiñonez hace una salvedad entre los que considera errores cometidos por la dirección colegiada sandinista en los 80, de los cuales responsabiliza en buena medida a comandantes guerrilleros que luego se separaron de Ortega para integrarse en el disidente Movimiento Renovador Sandinista, y que a su juicio muchos de ellos debían estar presos."Oposición torpe""Lo que vivimos los nicaragüenses (en 2018) fue una soberana torpeza de quienes creyeron que podían derrocar al Gobierno y lo único que hicieron fue perjudicar al país, aparte de las vidas que se perdieron", señala, y añade: "Siempre se los canté, se los dije públicamente, son una oposición torpe, que ni ellos mismos se comían su propio cuento de estar viviendo bajo una dictadura".Quiñonez agrega: "Lo normal es la reacción a una acción, y el Gobierno de Nicaragua reaccionó ante quienes pedían (políticas) que perjudican al pueblo, a través de leyes del Congreso y el Senado de Estados Unidos, destinadas a traer hambre a la población nica", afirma.Diálogo frustradoEl comunicador radial reconoce que a principios de los disturbios de abril-julio de 2018 —"intento fallido de golpe de Estado", según la versión oficial, y "estallido social" según la oposición— él criticó en alguna medida la postura del Ejecutivo ante la coyuntura política, pero ahora opina que con haber apresado a unos 30 "instigadores" de aquellos actos, la situación no hubiera pasado a mayores.Acerca del frustrado diálogo de mayo pasado, considera que la oposición envalentonada falló por falta de un interlocutor hábil."Para mí, el político con mayor experiencia en este país es casualmente Daniel Ortega, en la historia de Nicaragua no solo en este momento, quien más años ha estado desde la condición de opositor (1990-2006) y como gobernante (1979-1990 y 2007-2021). Tiene más de 40 años de estar lidiando en política, en negociaciones, ha visto pasar desde ambos lados de la política nacional a nueve presidente estadounidenses desde Jimmy Carter hasta Joe Biden, y ahí sigue".Quiñonez recordó el llamado realizado el 11 de enero de 2021 por Daniel Ortega a fin de forjar un gran Acuerdo Nacional para principios de 2022."Yo lo aplaudo, y no solo eso, espero que con esa madurez y experiencia de Ortega también busque constituir un gobierno a como lo quiera llamar, de unidad, de reconciliación, en el cual puedan participar actores de la sociedad nicaragüense", apuntó el carismático analista político.

